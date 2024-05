Les famílies de Sabadell afronten aquesta setmana el nou pagament pel rebut comarcal de tractament de residus. Aquest divendres s’inicia el procés per fer efectiu l’abonament després que l’Ajuntament hagi delegat la competència al Consell Comarcal. Els contribuents rebran a casa el rebut corresponent emès per la Diputació de Barcelona -les notificacions electròniques arribaran a partir d’aquest dijous, mentre que es preveu que les cartes ho facin dilluns- Fins al 17 de juliol, els sabadellencs podran efectuar el pagament voluntari, que se suma al servei de recollida, duplicant la despesa referent a la taxa de residus a la ciutat.

La nova normativa europea i estatal obliga que sigui la ciutadania qui assumeixi la totalitat del cost del servei de recollida i tractament de residus, cosa que fins ara no passava. Aquests costos repercuteixen de manera proporcional a tota la ciutadania. Segons el sistema vigent, doncs, la ciutat que pitjor separa haurà de pagar més. En aquest sentit, Sabadell no surt ben parat: el 62,9% dels residus no se separen correctament, realitat que fa que el nou tribut ‘castigui’ amb més duresa la nostra ciutat.

Un model estès en altres municipis

Així, el rebut del tractament incorpora indirectament totes les bonificacions que la ciutadania tingui aplicades al seu rebut de recollida, en un model que s’aplica als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A més de Sabadell, entrarà en funcionament a Terrassa, Santa Perpètua de Mogoda i Rubí, que se sumen a un sistema de recaptació que ja es desenvolupa en localitats vallesanes com Sentmenat i Ullastrell.

El rebut de tractament de residus es paga a través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. Superada la data límit per al pagament voluntari -17 de juliol-, s’aplicaran recàrrecs. Per calcular el cost per cada ciutadà, es multiplica el rebut de la taxa de recollida pel coeficient calculat per a cada municipi -incorporant les bonificacions-. Aquest coeficient (0,8657) és el més alt a Sabadell, evidenciant que els ciutadans han de posar fil a l’agulla en matèria de reciclatge.

Cal destacar que la reforma fiscal a Sabadell té incidència sobre les famílies amb menys recursos econòmics, que fins ara no havien de pagar la taxa. A partir d’aquest exercici, l’import mínim per part de l’Ajuntament és de 15 euros, als quals cal afegir uns 13 euros en concepte del nou tribut delegat al Consell Comarcal.