Els preus continuen a l’alça

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha repuntat dues dècimes a l’agost a Catalunya i s’ha situat en el 2,5% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta manera, la inflació encadena dos mesos consecutius a l’alça, tendència que s’atribueix a l’encariment dels carburants. Per la seva banda, la taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, ha baixat fins al 6%, dues dècimes menys que al juliol. En la mateixa línia, els aliments, tot i que encara s’han situat un 9,5% més cars que fa un any, han registrat la variació interanual més baixa des del maig del 2022, és a dir, dels últims quinze mesos.

En comparació amb el mes de juliol, però, els preus han pujat un 0,5%. La taxa de creixement de l’indicador mensual també és dues dècimes superior a la del mes anterior (la variació mensual de l’IPC al juliol va ser del 0,3%).

Al conjunt de l’Estat, l’INE ha confirmat que els preus durant l’agost s’han enfilat un 2,6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, tal com va avançar l’organisme en l’indicador publicat fa dues setmanes. Respecte del juliol, els preus també van pujar un 0,5%. La inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni l’energia, ha disminuït una dècima, fins al 6,1%. Quan aquest indicador se situï per sota del 5,5%, el govern espanyol eliminarà la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics.

Cal tenir en compte, però, que les comparacions interanuals es fan amb l’agost del 2022, quan l’IPC estava disparat per sobre del llindar del 10%. És a dir, els preus es comparen sobre una base molt alta.

Els aliments moderen les pujades de preu

A Catalunya, durant l’agost els aliments s’han situat un 9,5% més cars que fa un any, una xifra sis dècimes inferior a la taxa del mes passat (10,1%). Es tracta de la variació interanual més baixa des del maig del 2022. Pel que fa a l’indicador mensual, en comparació amb el juliol el preu ha repuntat un 0,1%.

Si s’analitza en detall el cistell de consum, en comparació amb l’agost del 2022, ha continuat disparat el preu del sucre (+44,3%), l’oli (+26,3%), la carn de porc (+15,8%), la llet (+14,4%), les patates (+12,8%), els llegums i hortalisses fresques (+11,8%), els ous (+11,8%) i el cafè (+7,8%).

Respecte del juliol, els productes que més s’han encarit han estat els llegums (+3,6%), l’oli i els greixos (+3,4%), el peix (+1,5%) i la carn de porc (+0,4%). En canvi, destaca que el preu de la fruita fresca ha baixat un 4,6%.

A l’Estat, els preus de l’alimentació durant l’agost han estat un 10,5% més cars que fa un any, tres dècimes per sota de la variació interanual del juliol (10,8%).

S’encareixen els carburants i els serveis vinculats al turisme

Les dades publicades aquest dimarts per l’INE també constaten que el preu dels carburants a Catalunya ha pujat un 4,1% durant l’agost en comparació amb el mes anterior. Ara bé, si es compara amb l’agost del 2022, els combustibles enguany han estat més barats (-5,4%).

Així mateix, ressalta també l’encariment dels serveis vinculats al turisme i l’hostaleria, que han estat un 8,9% més cars que fa un any. Al seu torn, els paquets turístics han disparat un 22,2% el preu respecte de l’agost del 2022.