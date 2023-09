Futsal Pia i CNS inicien la lliga aquest cap de setmana

La Segona Divisió B de futsal arrenca aquest cap de setmana. Els dos representats sabadellencs de la categoria, Club Natació Sabadell i Escola Pia, comencen el seu camí en una temporada il·lusionant i ho faran a casa, aquest dissabte. Després de la permanència a l’última jornada dels escolapis i la classificació al play-off dels nedadors, ambdós conjunts arriben carregats d’expectatives i ganes a l’inici de competició.

El CNS inicia un nou projecte amb Pau Machado al capdavant i amb set incorporacions. Els nedadors buscaran donar continuïtat al gran any que els va portar a disputar la promoció d’ascens per primera vegada i mantenir-se com un dels rivals a batre. “Som ambiciosos i ens agrada que ens posin a les quinieles per fer play-off. La lliga estarà molt igualada, però tenim confiança en el projecte i en les nostres possibilitats. Serem un equip molt competitiu”, explica el tècnic.

L’estrena a la lliga serà el dissabte a les 19h al Pavelló Nord davant un dels punters de la categoria, el Futsal Mataró. No obstant això, no serà el primer partit oficial de la temporada per al Club i és que el passat cap de setmana van disputar la primera eliminatòria de Copa del Rei davant l’Olímpic Floresta amb victòria per 3 a 6. A la segona ronda ja espera l’SD El Pilar valencià. “El triomf de la Copa ens dona confiança. A la segona meitat vam jugar molt bé i crec que arribem bé a l’inici de lliga, sobretot físicament. Començar contra un equip consolidat i que sempre lluita pels primers llocs és una bona prova per a l’equip. Ens hem de fer forts a casa i el primer pas és guanyar el dissabte”, afirma Machado.

Buscant la tranquil·litat

El Futsal Pia, per altra banda, manté part del bloc de la temporada passada, però no comptarà amb els seus dos golejadors: Arnau Graell i Peluca. Amb Pedro Donoso a la banqueta, els escolapis buscaran un any més tranquil que el passat on van aconseguir una salvació agònica. “Hem portat jugadors amb gol com Marcel Bravo o el retorn de Pepe Font que ens supliran les absències en l’apartat golejador. Som ambiciosos i volem estar a la meitat alta de la taula. La clau és mantenir la dinàmica de la segona volta de la 22-23”, explica l’entrenador.

Els de l’Escola Pia comencen la lliga dissabte a les 18h a Can Colapi davant un nouvingut a la categoria, l’AE Les Corts. “En aquesta categoria tan igualada no hi ha rival senzill. Si bé és cert que són un equip ascendit, tenen un bon planter i seran molt competitius, com ja ho van ser l’any passat. La lliga és molt llarga i n’hem de ser conscients”, assevera Pedro Donoso. Els derbis es faran esperar. El primer serà el cap de setmana del 2 de desembre al Pavelló Nord i la tornada el 13 d’abril a Can Colapi, a cinc jornades del final de competició.