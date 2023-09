Vimusa fa una crida per aprofitar els fons europeus Next Generation per rehabilitar els habitatges

L’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, fa una crida a aprofitar els fons europeus Next Generation per rehabilitar energèticament els habitatges més antics. En un acte aquest dimarts al Centre Cívic de Cal Balsach, es va presentar una exposició de la Diputació de Barcelona, per donar a conèixer les ajudes que hi ha disponibles. L’esdeveniment va comptar amb la participació de tots els agents implicats, tant l’administració com arquitectes, constructors o agents de la propietat immobiliària (API).

Els Next Generation subvencionen entre el 40 i el 80% de la rehabilitació energètica dels habitatges, segons l’estalvi que s’aconsegueixi acreditat amb el certificat energètic. I es pot arribar al 100% en els casos de major vulnerabilitat. “L’oportunitat és única”, tal com va subratllar el representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Alberto López, que va afegir que totes les proves prèvies a la rehabilitació també són subvencionables (tant el llibre de l’edifici com el projecte).

Però fer-ho demana temps, i és per això que el coordinador de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Víctor Forns, va recordar els terminis de presentació de sol·licituds, que va des de final de setembre a finals d’any segons el programa al qual s’acullin els interessats. “Ara ja hauríem de posar velocitat de creuer, perquè la presa de decisions no és àgil pel tarannà natural d’una comunitat de propietaris”, va remarcar. En aquest aspecte, es compta amb les associacions de veïns per donar a conèixer els fons i acompanyar les comunitats en aquest procés.

Per la seva part, el segon tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, va animar totes les parts a “fomentar les propostes entre els veïns i veïnes”, perquè aquests fons “ens ofereixen l’oportunitat de dignificar aquells barris que estan més deprimits”. Cortés creu que l’administració ha de “donar exemple i estirar el carro”. En aquest sentit, Vimusa està pràcticament a punt per rehabilitar dos blocs de pisos (passeig del Comerç, 49 i Turina, 9) en què preveuen aconseguir una reducció de la demanda energètica superior al 60% en els dos casos.

Què s’ha de rehabilitar?

L’edat mitjana d’edat dels habitatges de Sabadell és de 46 anys, i un de cada quatre tenen un certificat energètic baix, segons dades del Cadastre i l’Institut Català d’Energia respectivament. Les subvencions dels Next Generation s’adrecen a aquest tipus de llars, en les quals es proposa una rehabilitació energètica que afecta, especialment, la teulada i la façana, per buscar l’aïllament tèrmic que permeti reduir el consum d’energia -i, per tant, estalvi en les factures-. Alhora, també s’aconsegueix disminuir les emissions contaminants. Canviar les fusteries, retirar el fibrociment -que també se subvenciona-, instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta i millorar les instal·lacions comunitàries són altres accions que es duen a terme.

“És un bon moment per informar-se al màxim i poder-ho fer. Si un edifici té patologies, si no ho feu ara, ho haureu de fer més tard sense subvenció”, va insistir Oriol Farriol, arquitecte tècnic del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb). Per altra banda, en la xerrada es va posar en valor que les subvencions rebudes no tributen i, per la part no subvencionada, s’han establert desgravacions a l’IRPF. Víctor Forns va afegir que “és una oportunitat tangible de fer una inversió privada que tindrà un retorn econòmic directe”.

Amb l’objectiu d’informar la ciutadania sobre els fons, Vimusa ha obert recentment la primera oficina de rehabilitació d’habitatges de Sabadell, a la carretera de Barcelona, 598 (la Creu de Barberà).