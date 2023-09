Sabadell obre una nova oficina especialitzada en la rehabilitació d’edificis

Vimusa ha obert una nova oficina de rehabilitació per acompanyar i donar suport a les persones que vulguin reformar els seus habitatges acollint-se als fons europeus Next Generation. L’alcaldessa, Marta Farrés, i el tinent d’alcaldessa i regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, han presentat avui el nou equipament, ubicat a la carretera de Barcelona 598, al sud de la ciutat.

Els objectius de la nova oficina són fomentar la rehabilitació energètica dels edificis, informar i assessorar la ciutadania en el procés de rehabilitació i acompanyar les comunitats de propietaris que demanin subvencions Next Generation. Aquesta tasca es farà de manera coordinada amb els Col·legis professionals d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Administradors de Finques.

Marta Farrés ha remarcat que “la política d’habitatge és una de les més importants que tenim com a Ajuntament”. I creu que les polítiques de rehabilitació són també una gran aposta per “adaptar els habitatges en termes de sostenibilitat, fer-los més eficients i que les famílies puguin pagar menys consums”.

En aquest sentit, continua Farrés, l’Oficina ha de contribuir a què “les comunitats s’articulin i puguin acabar fent aquests projectes de rehabilitació”. La nova oficina estarà oberta de 8.15 a 14 h de dilluns a divendres i dimarts i dijous també de 16 a 17.45 h. El telèfon de contacte és el 93 018 09 01.

Ara mateix continuen obertes quatre línies de subvencions per millorar l’eficiència energètica. Els ajuts cobreixen les despeses d’honoraris de redacció del projecte i entre el 40% i el 80% del cost de les obres -depèn de l’estalvi energètic assolit-. En casos de vulnerabilitat, els ajuts poden arribar a cobrir el 100%.

7 milions per a Sabadell

La primera línia d’ajuts és el ‘Programa 1 de barris’ i compta amb 7 milions d’euros que es destinaran a la rehabilitació d’edificis situats als anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP). A Sabadell, se’n podran beneficiar uns 400 domicilis dels barris de Can Deu, la Roureda, Ca n’Oriac, Torreguitart, la Concòrdia, Merinals, Can Puiggener, Torre-romeu, Campoamor, Espronceda, Creu de Barberà i les Termes.

Tot i així, aquells edificis que no formen part d’aquest programa, tenen l’opció de demanar subvencions per rehabilitar energèticament el seu edifici o habitatge particular. També hi ha una línia d’ajudes orientada a l’obtenció del llibre de l’edifici i a la redacció del projecte de rehabilitació previ necessari per a qualsevol de les actuacions.