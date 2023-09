Sabadell té des d’aquest dissabte un nou espai dedicat a la memòria de Cipriano Martos. Concretament, una placa que recorda la figura i història del militant antifranquista, assassinat per la dictadura. A la cita hi han assistit prop de 200 persones amb la família de Cipriano; l’alcaldessa, Marta Farrés i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart al capdavant. En un acte emotiu i solemne la ciutat ha volgut fer un pas més en el reconeixement de Martos. Des del 2019 hi ha una plaça que duu el seu nom, ara allà mateix si podrà trobar el memorial.

Memòria i dignitat

Els grans artífexs de tot això han estat els Martos. Però entre ells destaca una figura principal. La d’Antonio, germà de Cipriano. I és que durant 50 anys ha lluitat per recuperar les seves restes, fita que va assolir el passat juny. Visiblement emocionat ha expressat l’agraïment de tota la família i ha fet una petició: “Demano que això no quedi només aquí i que totes les famílies puguin recuperar els seus familiars, fins que no passi la guerra no haurà acabat”.

En l’àmbit institucional, els parlaments han anat a càrrec de l’alcaldessa, Marta Farrés i la consellera, Gemma Ubasart. La primera ha destacat que “com a societat tenim l’obligació de recuperar la memòria històrica”. Segons Farrés, això permet “reparar tot el mal que es va patir i retorna la dignitat a les famílies”. De Cipriano n’ha destacat la seva lluita i compromís: “Va ser víctima del franquisme, cal que se’n parli i que més gent pugui trencar el silenci perquè volem un present i un futur millors”.

Per la seva part, Ubasart ha destacat el caràcter obrer i antifranquista de la ciutat. “Avui es fa justícia i pedagogia per la cultura de la pau”, ha reblat. I a continuació ha afegit: “Sempre cal recordar als lluitadors per la llibertat i més ara quan tornen les ondes reaccionàries”.

Estrena de la placa

Un cop acabats els parlaments, celebrats a la plaça de la Vall d’Aran, el gruix del públic s’ha traslladat a la plaça Cipriano Martos. Allà, acompanyat per una gran bandera republicana, els familiars i presents a la cita han pogut observar la placa commemorativa. Un repàs amb textos i fotos de la vida del militant antifranquista.

Per acabar els actes s’ha celebrat un recital musical i poètic, seguit de la representació de l’obra de teatre ‘Molotov’ que parla de la vida de Cipriano.