L’acord per la reforma dels jutjats centra la visita institucional de la consellera Ubasart a Sabadell

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha visitat Sabadell aquest dissabte. Ho ha fet per participar en l’acte d’homenatge al militant antifranquista, Cipriano Martos. Abans, però s’ha desplaçat a l’Ajuntament de Sabadell on ha estat rebuda institucionalment per l’alcaldessa, Marta Farrés i regidors dels diversos grups municipals.

Una de les qüestions principals era saber si parlaria sobre la reforma dels jutjats. I ho ha fet, de manera breu. Ubasart ha expressat que “apostem per concentrar tot el pol judicial a l’espai actual i fent-lo créixer”. A continuació, s’ha compromès a celebrar una reunió “amb operadors judicials, jurídics i Ajuntament per explicar-los el pla que tenim i rebre propostes”. La consellera ha tancat el tema afirmant que confia en el fet que el projecte fructifiqui ben aviat. I és que el projecte que va iniciar l’exconsellera, Lourdes Ciuró, hauria de començar aquesta tardor.

Per la seva part Farrés ha confiat en el fet que la trobada servís per abordar el tema del nou edifici judicial. “És un greu problema de ciutat i en necessitem l’ampliació, en parlarem i esperem arribar a bon port”, ha destacat.

A la visita d’Ubasart també ha dedicat unes paraules a Cipriano i el llegat de la lluita antifranquista a Sabadell. Tot en un discurs que després ha ampliat durant l’acte d’homenatge. Posteriorment, la consellera ha signat el Llibre d’Honor de la ciutat, s’ha fet la foto institucional a les escales de l’Ajuntament i s’ha reunit a porta tancada amb l’alcaldessa.