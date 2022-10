El Govern de la Generalitat reformarà els Jutjats de Sabadell i en descarta el trasllat. La ja exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha ultimat un pla per remodelar l’edifici de l’Eix Macià abans d’abandonar el càrrec. Segons ha pogut saber el Diari, la transformació i ampliació de l’equipament comptaria amb un pressupost de 16 milions d’euros fins al 2028. Les partides s’han inclòs en les previsions de l’empresa Infraestructures de la Generalitat, encarregada d’executar les obres.

Els Jutjats de Sabadell són uns dels que tenen més càrrega de feina de Catalunya. En acabar el 2021, tenia unes 24.000 causes pendents de resoldre, segons assenyala el Consell General del Poder Judicial.

L’edifici de l’Eix Macià s’ha quedat petit, i a més té grans deficiències: el sistema de l’aire condicionat es va remodelar després d’episodis de calor extrems dins l’edifici. A banda, segons els agents implicats com els mateixos usuaris constaten que les instal·lacions estan deteriorades i hi ha problemes de mobilitat i d’evacuació a l’interior de l’edifici. Jutges, fiscals, advocats, procuradors i personal funcionari, entre d’altres, reclamaven la construcció d’un nou equipament, que s’ha descartat perquè el cost era massa elevat –rondava els 50 milions d’euros–.

Què preveu la remodelació?

El pla preveu l’adquisició i reforma de més plantes de l’edifici de l’Eix Macià, juntament amb la reforma dels espais actuals. Els Jutjats de Sabadell passarien de tenir 14.500 a 18.700 metres quadrats (+28%), amb dues plantes més (la 10 i l’11) i sis noves sales de vistes, una de les quals estarà destinada a macrocauses judicials. També es recullen actuacions que demanaven els agents implicats, com la reforma dels 23 jutjats existents, l’adequació d’un espai per al Col·legi d’Advocacia, un Servei d’Orientació Jurídica i una sala d’espera. El Jutjat de Guàrdia, actualment minúscul, serà tres vegades més gran.

Així mateix, la reforma planteja canvis en matèria de seguretat i accessibilitat, una de les crítiques més repetides. Es reformarà el vestíbul i es dotarà d’un sistema de control i vigilància. A banda, en els mesos vinents, es realitzaran canvis en els ascensors per fer que l’edifici sigui més accessible.

Un dels canvis de més importància tindrà a veure amb la protecció de les víctimes de violència de gènere. Es crearà un doble circuit per evitar que les dones hagin de coincidir amb els agressors. De la mateixa manera, es posarà a disposició una sala per a la Unitat Canina de la Policia Municipal. Els gossos policia podran acompanyar i atendre les víctimes abans de declarar, en un projecte que és pioner arreu de l’Estat.

Segons la previsió, les obres es duran a terme en tres fases fins a l’any 2028: l’any vinent començaran les obres de la planta 15 per instal·lar-hi la Fiscalia i també es canviaran els ascensors (4,3 milions d’euros, a finalitzar en la tardor de 2023). Després vindrà el gran gruix de les actuacions (5 milions d’euros fins al 2025), excepte l’adequació dels 23 jutjats existents, previstos per al juny de 2026 (5,5 milions d’euros). Així mateix, es reserven prop de 2 milions d’euros per una ampliació futura (2028).

Per què no es farà un edifici nou?

Un dels objectius que s’havia marcat la ja exconsellera Lourdes Ciuró era la construcció d’un nou edifici judicial per a Sabadell davant de l’actual, en l’aparcament de terra de l’Eix Macià. El departament ho va descartar ràpidament pel seu cost econòmic (uns 50 milions d’euros) i per l’horitzó temporal que suposava una obra d’aquestes característiques. Considerava que l’emplaçament actual és adequat i està ben connectat en cotxe i en transport públic, i que no convenia deixar un equipament de la Generalitat buit a l’Eix Macià.

Farrés demana reunió amb la nova consellera

La castellarenca Gemma Ubasart ha rellevat Ciuró al capdavant del departament de Justícia aquest dimarts, després de la sortida de Junts del Govern de la Generalitat. El futur de l’equipament dependrà ara de la nova consellera. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat una reunió per aclarir com es materialitza el projecte de reforma judicial. “Esperem que la Generalitat compleixi els seus propis compromisos i que se solucionin els problemes actuals”, assegura l’alcaldessa.