La consulta interna de Junts ha sentenciat: una majoria dels afiliats de la formació (55,7%) han decidit abandonar el Govern de la Generalitat en la consulta realitzada a la militància. Els consellers i resta de càrrecs de partit, doncs, haurien d’abandonar l’executiu. Entre ells hi ha la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, que havia defensat mantenir-se en el govern de coalició amb ERC. Ella, com altres consellers, havien assegurat que respectarien la voluntat de la militància, fos quina fos la decisió.

“Si això s’acaba, tornaré a treballar d’advocada i faré política des d’una altra visió. Els que fem això sabem que un dia s’acaba, i així ha de ser“, assegurava en una entrevista fa tot just dos dies amb el Diari de Sabadell. Sobre la possibilitat de tornar a ser candidata de Junts per Sabadell, ho va descartar perquè ja hi ha un alcaldable triat: Lluís Matas.

Els resultats de la consulta

Un 55,73% dels afiliats ha votat a favor d’abandonar l’executiu, mentre que el 42,39% han demanat quedar-s’hi. Només hi ha hagut un 1,88% dels vots en blanc. La participació a la consulta ha estat molt alta, d’un 79,18%. L’executiva de Junts té previst reunir-se a partir de dos quarts de sis de la tarda per analitzar el resultat. La formació farà una roda de premsa a la seu de Junts un cop acabi la reunió. El cens total era de 6.465 afilats, que podien respondre en dos dies a la pregunta: “Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?“. Hi havia tres opcions: sí, no o vot en blanc.