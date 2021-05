L’olfacte de la Unitat Canina per trobar droga

La Unitat Canina K9 de la Policia Municipal de Sabadell ha guanyat importància des de la seva implantació el 2008 i s’ha convertit en una referència a Catalunya. Es tracta d’una unitat policial gairebé infal·lible que afavoreix la modernització de la policia i millora el servei prestat a la ciutadania. De fet, no és casualitat que la Policia Municipal rebés un premi distintiu el 2018 de la Unió Nacional de Caps i Directius de la Policia Local com a distinció a les bones pràctiques de la seva unitat canina.

En l'actualitat quatre guies canins conformen aquest servei i participen com a eina de suport en la majoria dels plans preventius planificats per la policia. A més, assumeixen com serveis específics actuacions preventives en el tràfic i consum de drogues en col·legis i instituts, zones d'oci, parcs, línies de transport públic, persones i vehicles que accedeixen a la ciutat.

També participen en el control i seguiment de queixes de possible maltractament animal i realitzen xerrades preventives sobre les conseqüències administratives i penals del consum i tinença de substàncies estupefaents a la via pública. En l'actualitat la Unitat Canina compta amb quatre gossos operatius, dos a formació i un de jubilat. Gairebé la totalitat d’ells són procedents d’abandonament o donació i les races no són un factor determinant a l'hora de la selecció.

Dit això, el D.S. va assistir en un patrullatge de la Unitat Canina a Can Deu el passat dimecres. La Policia Municipal, arran de propostes d’associacions de veïns de Sabadell, ha impulsat un projecte per fomentar la seguretat als barris de la ciutat. El tercer tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, afirma que amb aquesta iniciativa els agents estan més “a prop” de la ciutadania. “Estem treballant per reforçar la resposta policial i per implantar càmeres a carrers i places per augmentar el control dels incívics”, afegeix.

Publicitat

Danko, el gos policia més conegut

Durant el patrullatge de la Unitat Canina a Can Deu, el Danko, un pastor alemany i el gos policial més conegut a Sabadell, va ser l’encarregat de buscar substàncies estupefaents a la via pública i a les galeries de pisos de la zona. En menys d’una hora, va ser capaç de trobar cinc bosses de marihuana. També va detectar persones sospitoses al carrer i va alertar el seu guia, que els va requisar les substàncies i els va interposar una denúncia administrativa. La intenció principal dels agents, però, és fer una tasca preventiva i pedagògica als demandats per evitar que tornin a saltar-se la llei.

Francisco Cancela, responsable de la Unitat Canina, explicava al D.S. que han promogut un nou model de "recerca de baixa intensitat", amb el qual no es condiciona a l'animal amb cap ordre, de manera que el gos per iniciativa pròpia augmenta la seva capacitat de cerca sense estrès. “Els gossos passen per una fase de preparació física i ensinistrament, però nosaltres no els maltractem. Són un membre més del cos policial”, indica.

A més, la Unitat Canina aporta proximitat. “Som la cara amable de la policia. La població ens ajuda molt i ens informa de possibles tràfics de drogues per part de veïns”, conclou Cancela.

Publicitat