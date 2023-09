Can Turuguet, una edifici amb història

No passa desapercebut, malgrat que no tothom en coneix la seva història. Can Turuguet s’alça a Castellar del Vallès, a la carretera de Sabadell, esdevenint molt més que un espai amb usos comercials. El majestuós edifici és una obra del municipi inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Tècnicament, el conjunt d’edificacions de Can Turuguet contempla l’habitatge i la nau de l’antiga indústria de teixits de vellut que va ser propietat de la família Turuguet. Presenta una aparença original, dins de l’estètica modernista, donant l’aparença d’una fortalesa. Unes característiques que el converteixen en un punt emblemàtic de la vila.

Observat des de fora, la part corresponent a la casa mostra una distribució asimètrica, tant en la planta com en el frontis. La teulada presenta diferents nivells. En l’interior, l’altura de l’espai, els colors dels finestrals i altres elements converteixen l’indret en un lloc imponent. L’edifici, segons consta en documents oficials, s’hauria construït durant la segona dècada del segle XX. De fet, l’any 1917, Miquel Turuguet i Viñas va demanar un permís d’obres a l’Ajuntament de Castellar del Vallès per tal d’aixecar un mur, un fet que situa aleshores el seu origen.

La finca de Can Turuguet està situada al quilòmetre 6,8 de la carretera B-124. Al llarg de la història, l’equipament ha tingut diferents usos. Des del seu ús com a antiga indústria de teixits de vellut a principis del segle XX, als anys 80 va esdevenir l’economat laboral de l’empresa Tolrà. Posteriorment, als anys 90, i després d’una forta remodelació, l’edifici es va habilitar com una discoteca, primer amb el nom de Turó i després Pachá Vallès. El consistori va adquirir aquest equipament el 2002 amb la voluntat de comptar nou patrimoni per donar sortida a les necessitats del municipi. Ja el 2005, l’Ajuntament va aprovar la concessió de l’espai a l’empresa Establiments Viena SA, per a un període de 50 anys. Dos anys després, obria la popular cadena d’entrepans.