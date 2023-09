Raúl Baena: “El Sabadell fará una bona temporada, no en tinc cap dubte”

Recuperat de la seva lesió muscular que va patir en l’amistós de pretemporada contra la UD Ibiza, Raúl Baena pot convertir-se en la gran novetat aquest pròxim diumenge (19.30 h) en la visita al Nou Estadi Costa Daurada davant el líder, el Gimnàstic.

El migcampista malagueny, que ja va estar a la convocatòria contra el SD Logroñés, assegura trobar-se “en condicions” de jugar si el tècnic ho considera oportú. “He treballat amb normalitat amb el grup i estic amb moltes ganes de tornar a la normalitat després de fer una bona pretemporada”. Des de fora, Raúl Baena ha vist un equip que “ha fet coses molt bones i encara pot millorar en altres. És normal tenir alts i baixos a principi de temporada i més quan han arribat molts jugadors nous. S’han d’ajustar mecanismes, però penso que estem treballant molt bé i només podem anar a més”, assegura convençut.

Una de les grans virtuts del conjunt arlequinat a la segona volta de la passada temporada va ser la seva solidesa. Els rivals tenien molts problemes per crear ocasions i foradar la porteria d’Ortolá. En canvi, ara el Sabadell apareix com l’equip més golejat del grup, juntament amb el Rayo Majadahonda, amb 6 gols. “És precisament una de les coses que hem de millorar. Deixar la porteria a zero sempre és una garantia, però també s’ha de valorar el fet que hem marcat en tots els partits”.

Pressió positiva

El ‘4 de 12’ d’aquest inici de lliga és el mateix que va signar el Sabadell de la passada temporada. Raúl Baena encara no havia arribat i no vol fer comparacions. De totes maneres, té molt clar que “les sensacions que ofereix l’equip aquest any són molt positives. Estic segur que el Sabadell anirà a més i farem una bona temporada, no en tinc cap dubte. Els partits en aquesta categoria són tots molt igualats, es decideixen per detalls, i només cal que ens vagin a favor. No podem parlar de pressió sinó de compromís i ganes de millorar. Tenim prou capacitat per fer-ho i hem d’entendre la pressió com una cosa positiva i no en sentit de cohibir o crear dubtes”.

Les lesions li han impedit tenir continuïtat. Tot i això, la direcció esportiva va decidir apostar per la seva renovació i Raúl Baena no només vol exercir el seu lideratge al vestidor sinó sobre la gespa. “Estic molt feliç d’estar aquí, pel club, els companys i l’afició. El meu objectiu és aportar sempre el màxim al camp i a fora. Potser per la meva edat (34 anys) i recorregut, és normal parlar d’experiència i com gestionar determinades situacions dels partits. Jo intento ajudar els més joves i també n’aprenc d’ells perquè tenen molta qualitat i ganes”.

L’afició a Tarragona

El diumenge el Sabadell visita el líder Nàstic, que amb 4 gols (dos gairebé a l’últim sospir) ha sumat 10 punts. “Això demostra la seva solidesa, és un equip rocós que lluita fins a l’últim minut. Caldrà cuidar tots els detalls”, diu un Baena que confia en el suport de l’afició arlequinada a Tarragona. Fins ara, s’han venut més d’un centenar d’entrades i s’espera omplir dos autocars. La temporada anterior van ser uns 300 els seguidors que van donar suport a l’equip i van celebrar la victòria (0-1, gol de Pau Víctor). De fet, seria l’últim triomf de Gabri Garcia com a entrenador abans de la seva destitució.