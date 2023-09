Què passarà el curs 2025-2026 si el nou institut Arraona no està construït?

El curs 2025-2026, la primera promoció d’estudiants de l’institut Virolet –en barracons, a l’espera del nou edifici– haurà acabat 4t d’ESO i sortirà de l’institut per anar a fer batxillerat a un altre centre. “Per adscripció, a aquests alumnes els tocarà anar a l’Institut Arraona”, explica Raül Gómez, portaveu de l’AFA del Virolet, que afegeix que “ens trobarem que en aquest institut, que també és de barracons, els estudiants no tindran lloc i el batxillerat quedarà saturat”.

És dilatada la història de barracons que arrossega el barri de Can Llong, lamenta Isabel Hernández, portaveu de l’AFA de l’institut Arraona. “Ja són deu anys així i massa promocions d’alumnes que no hauran gaudit d’un edifici equipat”, reivindica. Hernández, que comparteix preocupació amb les famílies del Virolet, alerta que “la situació ja és preocupant ara, perquè aquest curs a l’Arraona hi ha més alumnes de batxillerat i s’han perdut aules específiques per encabir-los a tots”. Segons la portaveu, “la biblioteca està al passadís, no tenim gimnàs ni sala d’actes i el pati és petit per a tants alumnes”. Arribats a aquest punt, famílies del Virolet i de l’Arraona es pregunten: “Què passarà quan arribin els estudiants del Virolet, d’aquí a dos cursos?”.

Demanen un canvi d’adscripció

Aquesta és una situació que, amb les previsions damunt la taula, és inevitable. Com assegura la portaveu de l’AFA de l’Arraona, “l’edifici no estarà acabat fins a l’abril o el maig de 2026, com se’ns va fer saber a les famílies en la darrera reunió amb educació”. Com a mesura per evitar el “col·lapse”, el representant de les famílies del Virolet creu que “la solució implica fer un canvi d’adscripció perquè els alumnes del Virolet puguin accedir a qualsevol altre institut quan acabin l’ESO”. Ara per ara, l’únic centre d’Educació Secundària Obligatòria adscrit a l’Arraona és el Virolet, com consta en la regulació del Departament d’Educació.

Al Narcisa, sense batxillerat

A l’institut Narcisa Freixas i Cruells –també fet de barracons–, a l’Eixample, s’ha produït aquest curs el que més temien les famílies. La primera promoció d’estudiants del centre, que va començar a donar servei fa cinc anys, va finalitzar 4t d’ESO el curs passat i, com que el nou edifici no està enllestit, han hagut de seguir la seva formació en un altre institut. En declaracions a Diari de Sabadell, les famílies lamentaven que no podrien donar continuïtat al projecte pedagògic i educatiu que ofereix el Narcisa.