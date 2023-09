Llogar pis, l’opció més recurrent a Sabadell

Llogar és la norma i no pas l’excepció. Sabadell va tancar l’any 2022 amb més contractes de lloguer d’habitatge (3.897) que no pas de compra (2.703), una tendència que es va consolidant any rere any, segons les dades publicades per l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental. Sis de cada deu sabadellencs que estrenaven pis el 2022 ho feien de lloguer, per sobre de la mitjana comarcal (57%).

Per a alguns, és una forma de poder independitzar-se sense necessitat de disposar del coixí econòmic que exigeix l’entrada d’un pis. “Amb 30 anys, no hem pogut arribar a estalviar els 80.000 euros que ens exigeixen”, expliquen l’Ana i el Jordi, una parella que fa un any que viu de lloguer a la Creu Alta. Per altres persones, és una forma de provar la convivència en parella abans d’engrescar-se i comprar una propietat. Sigui com sigui, el lloguer continua sent l’opció més recurrent a l’hora d’independitzar-se i suposa pràcticament el 60% dels contractes d’habitatge que es van signar l’any 2022 a Sabadell.

“Les compravendes han disminuït i el lloguer guanya terreny, el tipus d’interès ha anat pujant d’una manera vertiginosa i això fa que el comprador s’ho pensi, perquè afecta a la seva butxaca”, exposa Josep Marin, gerent d’Exes Sabadell Centre. Des de fa més d’un any, tramiten més lloguers que compres. “Els joves no poden accedir a comprar tan fàcilment”, afegeix. Segons les previsions, si es mantenen els tipus alts d’interès, el preu de l’habitatge disminuirà. Marin, però, sosté que és un bon moment per a comprar: “Qui pot fer-ho, ara ho té més fàcil perquè les entitats bancàries estan més predisposades a concedir hipoteques”, destaca.

Els preus, ‘in crescendo’

“El preu és el nostre principal hàndicap, no ens ho podem permetre”, sostenen l’Ana i el Jordi. De fet, el preu continua a l’alça a Sabadell. Segons el portal Idealista, el preu de compra d’un habitatge a Sabadell és ara de 2.022 euros el metre quadrat. Suposa pagar un 2,6 % més que fa tres mesos. El preu del lloguer també és ara més alt: 11,1 euros el metre quadrat, un 3,4% més que fa tres mesos. I ara es paga pràcticament un 9 % més que fa tot just un any.

A Sabadell, de mitjana es paga un lloguer de 703 euros mensuals. “Aquests preus obliguen molts joves a compartir pis”, afegeix Marin. Ara bé, els preus de lloguer a Sabadell estan per sota de la mitjana vallesana (763,62 euros), provincial (854) i catalana (779,84).

De fet, entre 2016 i 2020, els preus de l’habitatge han crescut exponencialment a la comarca, tant en el mercat de compravenda (+40,8%) com en el de lloguer (+30,9%). I també se sumen els costos dels subministraments i serveis bàsics (+9,6%). Aquest creixement ha estat superior a la butxaca dels vallesans durant aquests anys (+11,5%).

Al Vallès, més compra d’habitatge

L’any 2022 s’han registrat 11.683 transaccions de compravenda, el que representa un 12,3% més que un any abans. D’aquesta manera, el dinamisme dels darrers dos anys esmorteeix l’impacte de la pandèmia sobre el mercat immobiliari al Vallès, assolint un nou màxim en el total de compravendes. En canvi, els contractes de lloguer s’han reduït anualment un 2,1% i encara no s’han arribat a superar les xifres registrades abans de la pandèmia.

Ara bé, el lloguer continua predominant en el mercat immobiliari de la comarca, excepte a sis municipis, on la compravenda té un major pes (Palau-solità i Plegamans, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Viladecavalls i Vacarisses). El municipi de la comarca amb el preu mitjà anual del metre quadrat de compravenda més elevat és Sant Cugat del Vallès (4.433,69 euros el metre quadrat), amb molta distància respecte a la resta de municipis i al voltant d’un 87% superior a la mitjana comarcal (2.375 euros el metre quadrat). Sabadell n’ocupa l’onzena posició, per sota de la mitjana vallesana.

Pel que fa al lloguer, Sant Cugat del Vallès també se situa amb el preu mitjà més elevat, amb 1.240,95 euros mensuals, el que representa gairebé 4,5 vegades més que el preu de Badia del Vallès (282,63 euros al mes) i més d’un 60% per sobre del comarcal. Dels altres nou municipis que superen la mitjana comarcal i catalana destaquen Matadepera (1.157,80 euros) i Vacarisses (924,12 euros).

Amb més habitatge protegit

Sabadell és el municipi de la comarca amb més obra nova d’habitatge de protecció oficial des de 2008, amb 1.550 pisos. A la nostra ciutat, segons els darrers registres, hi ha 6.219 habitatges que entren dins d’aquest règim. Darrere de Sabadell se situa Terrassa, amb 1.426 llars de protecció oficial des de 2008 i Sant Cugat del Vallès (685).

Des de l’any 2018 només s’ha iniciat habitatge protegit a deu municipis i l’any 2022 només a Sabadell i Rubí. Al conjunt de la comarca s’han iniciat 5.779 pisos protegits des de 2008. I Sabadell en concentra el 27% del total comarcal. Al Vallès Occidental hi ha 172 habitatges en règim de protecció per cada 10.000 habitants, xifra per sobre de la ràtio catalana (138 per cada 10.000 habitants).