Concurs de paelles de Les Termes, el plat estrella de la festa major

El barri de Les Termes ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major. L’estrena del vídeo documental Memòria Viva del Barri i desenes d’activitats diverses han fet gaudir al veïnat dels seus dies grans. Però entre tota la xerinola hi ha hagut una activitat que ha destacat per sobre de totes. En efecte, parlem del concurs de paelles del diumenge. El plat estrella de les celebracions.

El concurs

I és que a la ronda de Santa Maria, lloc de les celebracions, la cita és viu amb una gran intensitat. A partir de la 1 del migdia els veïns s’han distribuït en equips. A tots ells se’ls ha proporcionat fusta i fogons per preparar les paelles. Així doncs, cadascú-amb la seva tècnica i ingredients-ha anat preparant la seva recepta.

A mesura que avançava el migdia entre el fum de les brases i l’olor a menjar s’ha anat aplegant gent al carrer. Un gran ambient que ha anat creixent fins que les primeres paelles han estat a punt. D’aquesta manera i, a poc a poc, els equips han anat presentant les seves creacions al jurat. Els encarregats de triar el millor plat han anat tastant una a una les paelles. El que es tenia en compte eren dues coses, el gust i la presentació.

La revelació dels guanyadors, però, no s’ha fet al migdia. S’ha deixat per a la tarda. Una tradició que el públic ja té apresa, per aquest motiu les paelles s’han buidat ràpidament. I és normal, resistir-se a la temptació era difícil. Perquè ningú es quedés sense dinar, a més a més de l’arròs del concurs, l’Associació de Veïns ha preparat dues grans paelles més per a tots els presents.

Els guanyadors

Després d’una llarga sobretaula el jurat ha desvelat els guanyadors. Enguany no hi ha hagut sorpresa i l’equip dels ‘Tragabirras‘, habituals guanyadors s’han tornat a imposar. Amb una paella de mar i muntanya com a presentació, la família Zamora ha revalidat el títol: “Ens presentem cada any amb la recepta familiar i sempre triomfa”, ha explicat Brígida Zamora.”Per nosaltres la festa i aquesta mena de tradicions és molt maca i familiar, ens encanta participar” ha afegit Isabel López.

En segona posició han quedat els Rodríguez amb una paella de marisc. “Nosaltres participem quasi cada any i ho fem amb tota la família”, ha comentat Emilio Rodríguez. “El concurs és una forma de reunir-nos tots i celebrar”, ha puntualitzat.

I en tercera posició ha quedat el Club de Petanca de Pensionistes de Les Termes. En el seu cas també amb una paella de marisc. “El que ens agrada és poder divulgar l’harmonia i també reivindicar les necessitats del barri”, ha reblat Antonio Velasco.

Els tres guanyadors han rebut un lot amb cava, estris de cuina i una samarreta commemorativa. Però més enllà del premi tots ells han destacat l’orgull de participar en la festa i fer comunió amb tot el barri.