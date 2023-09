La Festa Major de les Termes, una aposta per la tradició i un homenatge a la història del barri

El barri de les Termes s’engalana per la seva festa major. I ret homenatge a la seva història. “La vida a la plaça de les Termes, els costums dels nostres veïns, el comerç que ens feia bategar…”. Són només alguns dels records i de les històries –personals i compartides– que han quedat enregistrades en el vídeo documental Memòria Viva del Barri, un homenatge a la història i el present del barri de les Termes.

La Conxita Membrives en va ser una de les impulsores: “Vam decidir fer un documental amb el recull de veus i històries de veïns que hi han viscut tota la vida, però se’ns va quedar curt, així que seguirem fent-ne més”, exposa. La Festa Major de les Termes –la darrera de Sabadell d’aquest any–, ha estat l’excusa perfecta per a presentar-lo. “És un homenatge a tots els que hi formem part, hem escrit la nostra pròpia història”.

El documental és també una oda a la plaça de les Termes, el que va ser durant molts anys el punt neuràlgic del barri. “És el cor que ens ha fet bategar, va ser un petit mercat”, recorda Membrives, que va arribar al barri amb només vuit anys. La peixateria, la carnisseria, el forn, el frànkfurt, la sabateria, un celler… “Tot ho teníem allà, no calia pas sortir de les Termes”.

Ara només queden alguns vestigis del que va ser: a la plaça encara queda l’esquelet del pols comercial que va perdurar durant tants anys. Les últimes botigues van tancar fa ara uns vuit anys. Però la plaça continua sent un dels punts de trobada dels veïns: dels amants del rap i del parkour, dels infants que es retroben després d’una jornada escolar.

Dels veïns de tota la vida, i dels nouvinguts. “Potser ha canviat, però ara és l’escenari de l’art i cultura urbana, un espai molt sa per tots nosaltres”, afegeix l’Aina López, una noia apassionada pel parkour. “Hi ha molta tradició al barri”, diu.

El concurs de paella, plat estrella

El gruix d’activitats d’aquesta festa major es concentren dissabte i diumenge. Dissabte tindrà lloc la bicicletada popular (10.30 h), amb sortida Ronda Santa Maria, el vermut popular (11.45 h) i la sardinada popular (12.30 h), un dels clàssics de les Termes. La tarda estarà destinada als infants i a la cultura popular: tallers infantils (17 h), gegants de gràcia (18.30h) i sevillanes (19.45 h) i el sopar popular (22 h).

El plat fort de diumenge és el concurs de paelles i paella popular (13 h), que va néixer pràcticament amb la festa del barri. “És un dels clàssics, hem tastat de les millors paelles. Hi ha un gran talent al barri”, explica Membrives. De fet, un dels participants fa anys que entra al podi, entre la segona i la tercera posició. El que més valoren des del jurat és la presentació i el gust.

Abans, però, el barri es llevarà amb els trabucaires (10 h), una exhibició de ball (11h) i la banda de música (12 h). Es repetirà el vermut popular. A la tarda, després de pair la paella, és el torn dels més petits (també els més grans) amb la xocolatada a la ronda Santa Maria i, més tard, la festa Holi, una cita molt cotitzada especialment entre els més menuts.

“Busquem productes de bona qualitat i que no siguin contaminants”, explica l’organitzadora. La festa acabarà amb unes havaneres a càrrec de Tela Marinera i rom cremat. Més tard, hi haurà una gran traca per indicar el final de la festa.