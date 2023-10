El C.T. Sabadell viu la jornada final de l’Open Apialia amb el triomf del lituà Gaubas

Un brillant colofó. La 29a edició del Torneig internacional ‘Ciutat de Sabadell’ – Open Apialia ha viscut la jornada final a les instal·lacions del Club de Tenni Sabadell, culminant així una setmana de màxima intensitat i un tennis d’alt nivell. El lituà Vilius Gaubas s’ha proclamat campió després de derrotar al britànic Felix Gill per un doble 6-4 en un bon partit que ha seguit un gran nombre d’aficionats a la pista central de l’entitat sabadellenca tot i la forta calor.

Gaubas, setè cap de sèrie i número 481 del món, ja va demostrar el seu gran potencial a semifinals superant a un dels favorits, l’espanyol Álvaro López San Martín amb facilitat (6-2, 6-1) a les semifinals. En el partit decisiu, ha estat més encertat en els moments claus. En el primer set, per exemple, ha trencat el servei del seu rival per posar-se 3-1 i aplanar el camí cap al primer joc. En el segon, Gill, número 516 del rànquing ATP, ha reaccionat i semblava que podia forçar un tercer set quan ha assolit el break, però la resposta de Gaubas ha estat contundent i no ha donat opció, fins a imposar-se amb un etern últim punt per arrodonir el 6-4.

Al final del torneig, els dos finalistes, acompanyats dels directius, amb el president del C.T. Sabadell, August Serra, al capdavant, autoritats -com la regidora d’Esports Montse Gonzàlez– patrocinadors i aplegapilotes, s’han fet la tradicional foto de rigor després del lliurament dels trofeus i els premis econòmics.