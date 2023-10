Alerten d’una nova estafa: l’SMS no és de l’Agència Tributària!

Les estafes que arriben a través del telèfon mòbil són malauradament cada dia més freqüents. En les últimes hores, els Mossos d’Esquadra han advertit de l’últim frau, que ens assalta en forma de missatge al dispositiu.

Es tracta d’una campanya d’SMS en què suplanten l’Agència Tributària i et diuen que tens un problema amb la declaració. Els estafadors volen que la víctima accedeixi a un web fraudulent on demanen imatges del DNI i la nòmina. La policia catalana avisa que no s’ha de fer cas, perquè es tracta d’una estafa.