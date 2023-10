Xavi Vidal: “Actuar a Sabadell sempre és especial”

El cantant, compositor i guitarrista sabadellenc Xavi Vidal (1963) torna a ‘casa’. I és que un any després de la seva última actuació a la ciutat, aquest divendres a les 20 h pujarà dalt l’escenari del Teatre Principal per homenatjar a David Bowie. D’aquest concert, dels seus projectes musicals i del balanç de la seva trajectòria musical en parla tot responent les preguntes del Diari.

Quan vas decidir que volies ser músic?

Vaig començar amb 16 anys fent petites actuacions. Tot molt amateur. I un íntim amic, que era el nostre guitarrista, m’animava a fer més. Em deia que era imaginatiu i que tenia talent. Ell volia ser músic i, en canvi, jo no ho tenia tan clar. Un bon dia va morir en un accident i en el seu honor vaig decidir que compliria el seu somni.

Al 89 crees el grup La Gran Aventura? Com va sorgir i quins van ser els inicis?

Va ser tot molt espontani. Ens vam reunir uns quants i vam fer una maqueta. Jo tenia un tiquet d’una atracció que posava The great adventure i vam decidir utilitzar-ho de nom. Llavors un amic va enviar-la a diversos concursos musicals i els vam guanyar. A partir d’aquí comença tota la història.

Als 90 guanyeu premis, trèieu discos i actueu al costat de grans grups de l’època, com recordes aquella etapa?

Va ser una etapa molt potent. Eren els anys preolímpics i es volia promocionar la música catalana. Hi havia moltes bandes amb estils diferents i això enriquia molt. Ens ho vam passar genial perquè hi havia molta activitat, sobretot del rock català. D’aquesta manera vam adquirir molt nivell i Sony ens va fitxar.

Tocàveu rock català, però tenieu alguna altra influència?

Oi tant! Com a grup teníem als The Beatles per exemple. Nosaltres ens acostumàvem a comparar amb Simple Minds,U2 i amb grups similars. Tot i que ells també tenien, com nosaltres, la influència del postpunk i el David Bowie. Artista a qui tots ens volíem assemblar. No obstant això, mai he donat importància a les etiquetes.

Al 96 viatges a Sarajevo, tot just acabada guerra dels Balcans. D’on sorgeix la iniciativa i com va ser l’experiència?

A Barcelona hi havia el projecte solidari i cooperatiu amb Sarajevo. El conegut districte 11. Després de la guerra es va voler fer un festival i jo vaig decidir participar. Allà vaig fer un tema amb una banda local i també vaig actuar amb Los Rebeldes. Hi havia molts artistes, el Pasqual Maragall, el Raül Romeva i altres personalitats. Personalment, va ser molt dur perquè encara es veien els tancs, la destrucció, la misèria i l’horror. Pel que fa a l’actuació va ser estrany, ja que vam actuar a les runes d’un teatre. En general va ser una experiència impactant.

I en tornar es dissol La Gran Aventura, per què?

Hi havia interessos artístics diversos. Alguns volien provar nous estils i altres s’havien engrandit. Com no ens enteníem vam decidir de mutu acord separar camins.

Després vas crear el teu propi estudi de gravació (La Fundació) amb el Bernat Mora, com recordes aquella etapa?

Jo el coneixia de l’última etapa de La Gran Aventura. Ens portem molt bé i, per això, vam decidir treballar junts. Amb La Fundació vam publicar 6 àlbums, una feina més d’estudi i investigació. Estic molt content d’aquella època perquè vam treure molts bons discos i vam fer un bon projecte.

El 2001 tornes a treure disc, ara ja com a Xavi Vidal. Per què?

El 2001 vaig publicar ‘Intro’, va ser el meu primer disc en solitari. Després vaig estar força anys amb el Bernat i el 2014-2015 ja vaig tornar a actuar com a Xavi Vidal. Va ser una barreja entre la meva situació personal i converses amb gent del sector. Em deien que ja era moment de reforçar el meu nom. Però va ser pas qüestió d’ego, sinó una evolució natural penso.

Amb el Bernat teniu el XVB i editeu 8 discos, però ho acabeu deixant, com va anar tot plegat?

Junts vam començar publicant ‘Després, Aurora’ (2004) i així vam anar fent fins ‘Autorretrats’ (2014). Allò va acabar perquè vam voler emprendre altres projectes. Per exemple, quasi al final de XVB, jo vaig tornar a fer un disc amb La Gran Aventura i a partir d’aquí la cosa ja es va anar desinflant.

Com va ser el retorn amb La Gran Aventura?

Vam publicar ‘Aquí Control’ (2010) perquè just feia 20 anys del nostre últim àlbum i vam voler fer un petit retorn. Van ser 20 concerts, l’últim a l’Auditori de Barcelona que va ser molt potent. Va ser un pacte entre nosaltres, en fèiem 20 i ho deixàvem definitivament. Va ser la forma de donar-li un tancament.

Després d’acabar amb La Gran Aventura i amb el Bernat emprens ja el teu camí en solitari al 100%.

Totalment! El 2015 publico ‘Simetria’ i malgrat que amb el Bernat vam anar fent algun projecte ja vam separar camins. Però ja vaig anar incloent els meus temes i establint més una ‘marca’ personal. I així he anat fent fins ara.

El 2022 vas actuar per FM a Sabadell, gairebé un any després tornes. Quines sensacions tens, què és per a tu actuar a casa?

És molt especial, crec que no puc demanar més. Perquè és la teva ciutat i et ve a veure la teva gent, aquella que et pots trobar al carrer. Però alhora és molta pressió perquè vols que tot surti bé i no vols decebre a ningú. Tot i això, sé que quedarà genial i em fa molta il·lusió que el Principal estigui ple. I és que actualment, crec que he evolucionat i em considero més un artista de teatre. Penso que m’hi trobaré molt còmode i es notarà.

L’espectacle és en honor a David Bowie, un dels teus referents, com és això, què representa per a tu?

Això del Bowie va ser idea del meu representant, el Marçal Girbau. Sap que és un referent per mi i va creure que seria molt bona idea. Llavors vaig pensar en com fer-ho. Perquè no volia que fos una grollera imitació, ell és inimitable. Per tant, el que he fet és que Bowie entri dins meu. D’aquesta manera poso les seves cançons en les meves. I no és difícil, perquè són temes universals, són de tothom i es poden reinterpretar.

Què creus que espera el públic del concert, què els oferiràs?

Esperen temes del Bowie. I en tocaré molts. Però faré molt més. També mostraré referències i influències de Bowie, ja que fa 50 anys que va publicar un disc de versions anomenat ‘Pin-Ups‘. A banda també tocaré temes meus nous que tenen molt a veure amb ell.

De cara al futur quins projectes o plans tens?

Estic preparant un àlbum nou pel 2024. Ho tinc tot escrit i només falta gravar-lo. És amb la meva nova banda, que els coneixereu al concert, i n’estic molt satisfet perquè penso que és el millor que he fet. Serà un treball amb sons de pop, rock i de les meves influències.