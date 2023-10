L’Estevet de Castellar, molt més que una escultura

L’Estevet és un símbol de Castellar. Es tracta d’una escultura de bronze situada avui en un espai molt diferent del de finals de la dècada dels seixanta. El nou Estevet és al mig de la plaça Calissó i vol convertir-se, com el seu antecessor, en un element icònic per als castellarencs. En especial, de reconeixement a la infància. Coincidint amb la diada de Sant Esteve, patró de la vila, es va reposar l’Estevet l’any 2020 a l’indret actual.

La peça està instal·lada sobre un bloc de pedra amb bancs prefabricats al costat per tal que tothom qui vulgui pugui estar-hi a prop i fer-se’n fotos, a l’estil del que succeeix amb les escultures urbanes situades als espais públics de moltes ciutats.

El nou Estevet és una creació artística de l’escultora castellarenca Mar Hernández Plana, que ha adaptat als temps presents la representació d’un infant nu que, respecte a l’original, compta amb una edat més avançada, però conserva la mateixa posició anatòmica i una pilota entre les mans.

El primer Estevet venia a ser un amoret o putti (un infant nu símbol de l’amor humà), un element molt típic de l’ornamentació dels jardins de l’època. La seva col·locació no va quedar exempta de controvèrsia, com va quedar palès a les pàgines del setmanari Forja, on la figura es va batejar de manera satírica amb el nom d’Estevet. Amb el temps, però, l’Estevet es va convertir en un emblema per a la ciutadania, on, per exemple, es reunia una part de la població per celebrar les victòries del Futbol Club Barcelona. Tanmateix, l’”infant” va desaparèixer sobtadament cap a finals dels anys 90 arran d’unes obres de remodelació de l’antiga rotonda de La Vallesana.

Les imatges, publicades per l’Ajuntament de la vila, són del realitzador castellarenc Josep Vidal, on es pot veure, a més de l’Estevet, tot allò que hi havia aleshores al seu entorn. El vídeo és un fragment del primer documental de Josep Vidal, “Castellar 1970”, una pel·lícula que mostrava la vida social castellarenca d’aquell any i que es va estrenar fa 50 anys a L’Ateneu. El film, gravat en Super8, es va reestrenar l’any 2001 a l’Auditori castellarenc.