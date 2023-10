Jornada accidentada a Rodalies amb retards a la línia R4

Nova jornada amb incidències a la línia R4 de Rodalies, que connecta Sabadell i la comarca amb punts com Barcelona. Poc abans de les 2 de la tarda, una incidència en la infraestructura a Sant Sadurní d’Anoia ha provocat retards horaris en el servei. Segons han informat tècnics d’Adif, els problemes han quedat solucionats una hora després i la circulació va recuperant els horaris habituals.

La incidència arriba en una setmana especialment accidentada a Renfe, amb problemes que s’han repetit a la línia R4. Sense anar més lluny, aquest dimecres a la tarda, el servei va patir retards per culpa d’un acte vandàlic que va acabar amb quatre persones identificades pels Mossos d’Esquadra per un atac contra un tren a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Tres són menors d’edat.

Els fets van passar cap a dos quarts de sis i en un principi Renfe els havia atribuït a cinc persones. Segons la companyia van trencar portes interiors i diverses finestres. Renfe ha informat de l’incident als Mossos d’Esquadra, que es van personar al lloc dels fets. Agents de la Comissaria de Vilafranca van localitzar les quatre persones identificades, que han estat traslladades a dependències policials on s’esperava que Renfe posés la denúncia i on es preveia que els quatre quedessin com a investigats.