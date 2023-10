Retards a Rodalies per una avaria al sistema d’alimentació elèctrica

Segon matí consecutiu amb problemes a la xarxa ferroviària del Vallès Occidental. Els trens de les línies R2 nord i R11 circulen amb retards de 20 minuts de mitjana per una avaria a causa d’una falta d’alimentació elèctrica. Hauria caigut la catenària en un punt del tram comprès entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

La incidència s’ha produït a dos quarts de vuit i ha comportat que els combois circulin per via única entre les dues estacions. Tècnics d’Adif s’han desplaçat fins el punt per resoldre el problema. S’està informant els usuaris a través dels canals de comunicació habituals.