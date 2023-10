Clarisa Flores (Andi Sabadell): “Treballar és molt important”

La Clarisa Flores està atenta a qualsevol moviment. Quan algú arriba al bar La Parada de los Martínez, ubicat al carrer de Goya, s’hi dirigeix per servir-los immediatament. Els saluda, amb el somriure més ample que té, i busca que s’hi sentin tan còmodes, com si estiguessin a casa.

Als seus 27 anys, ha aconseguit feina a l’empresa familiar, un restaurant que tot just s’ha ampliat amb un nou local. “Per poder treballar al restaurant, m’he hagut de preparar a Andi Sabadell”, explica la Clarisa. “És molt treballadora”, exposa l’Evelyn, la seva cap i mare.

La Clarisa va començar a preparar-se laboralment a Andi l’any 2018. Es va preparar per a poder treballar al bar. “Ensenyem habilitats com ara la puntualitat, rutines laborals, el tracte a les persones, a fer currículums, entre d’altres”, exposa Judith Granados, la preparadora laboral de la jove. “No deixem les empreses soles, fem un seguiment per sempre”, apunta.

“La feina, per mi, és molt important”, explica. Tant, que li costa escollir quina és la seva part preferida. “Soc una mica de tot: una mica cambrera, una mica cuinera, m’agrada ajudar”, sosté, predisposada a donar un cop de mà en el que calgui. Prepara les taules, saluda els clients, recull, escombra, neteja, ajuda a la cuina…

Però també li agradaria treballar a un supermercat. “És molt semblant, he de tractar amb persones”. Tampoc descartaria ser massatgista o ser cuidadora. “Són feines molt maques”, destaca. Ja té certa experiència amb la formació que va rebre a Xics x Xics, un espai d’Andi Sabadell de formació pràctica per a persones que volen accedir al mercat laboral. “És una botiga amb tot de productes per a nadons”, explica la Clarisa.

Granados exposa que les persones que estan a Andi tenen perfils molt diferents: “Hi ha gent treballant a supermercats, grans cadenes, perfils administratius, hostalers…”, enumera. A hores d’ara, hi ha una quinzena de persones formant-se per accedir al mercat laboral.