Un nou derbi OAR Gràcia Sabadell-Sant Quirze, ara en versió masculina

Si la setmana passada, el Boccaccio Arena va vibrar amb l’OAR Gràcia-Sant Quirze de la Divisió d’Honor Plata femenina, aquest dissabte (18 h) el pavelló del carrer Boccaccio repeteix derbi vallesà, ara en versió masculina de la Primera Nacional. Un duel que també es presenta apassionant entre dos equips que van començar la competició guanyant els dos primers partits i van perdre la jornada anterior. Per tant, tindran ganes de refer-se i, sobretot, mantenir-se en la zona de privilegi de la taula.

El tècnic gracienc, Pere Ayats, se sent “molt satisfet” de l’inici de temporada del seu equip. “Van marxar jugadors importants com el Guillem Correro, el Tonchi Vázquez i l’Ugo, però l’adaptació dels nous fitxatges al grup ha estat ràpida i penso que, globalment, hem fet un pas endavant. Va ser una llàstima perdre a Sant Vicenç per petits detalls al final”, explica.

Aquesta derrota va fer perdre el lideratge, però el Pere Ayats no vol que sigui cap mena de pressió. “Precisament, hem d’evitar el clima d’ansietat que l’any passat ens va perjudicar. Aquesta categoria és molt competitiva i ara cal anar jornada a jornada i quan arribem al mes d’abril, veurem fins a on podem arribar i quin objectiu ens plantegem. A tots ens agradaria tornar a lluitar per una fase d’ascens, però l’ansietat és innecessària”.

De moment, cal centrar-se en el derbi contra el Sant Quirze i el tècnic verd-i-blanc adverteix del bon nivell del rival: “Han format un bloc molt sòlid en atac, amb incorporacions de jugadors que eren importants en els seus anteriors equips a més de la base de l’Handbol Terrassa. Arriben en una situació semblant a la nostra i auguro un duel molt igualat si no passa res estrany”. Sobre les claus, Ayats considera que “hem d’explotar el nostre estil, de transicions ràpides i contracops. També serà fonamental la faceta defensiva i la porteria”.

L’ambient al pavelló gracienc serà el de les grans ocasions. “Això també ens ajudarà. L’ambient sempre és molt bo a casa i els jugadors formats a la base tenen una motivació extra en un derbi com aquest. Ho estan esperant i ara és el moment de donar-ho tot a la pista”.

Així arriben

OAR GRÀCIA

Molins Rei-OAR, 23-32; OAR-St. Joan Despí, 42-27; Sant Vicenç-OAR, 32-20.

SANT QUIRZE

St. Quirze-Palautordera, 32-22; Salle Montcada-St. Quirze, 25-36; St. Quirze-Sant Cugat, 24-25.