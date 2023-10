Xavi Vidal es fusiona amb Bowie en seu retorn al Teatre Principal

“Penso que m’hi trobaré molt còmode i es notarà”, expressava Xavi Vidal fa uns dies al Diari. Es referia al seu concert d’aquest divendres al Teatre Principal. I ho va encertar. Perquè el cantant sabadellenc va oferir una gran actuació carregada d’intensitat i emoció.

Una cita dedicada, en gran part, al seu ídol musical. David Bowie, el protagonista absent de l’espectacle. Així doncs, Vidal va dedicar la primera part del concert al cantant anglès. Dalt l’escenari es van poder escoltar els seus grans èxits i també veure’n algunes imatges, gràcies a una gran pantalla de fons. En aquest homenatge, que forma part d’una minigira, Vidal va interpretar també temes de grups importants per a Bowie com per exemple Pink Floyd.

El concert es va dividir en blocs. I si el primer estava dedicat a “Sant Bowie”, com va dir Vidal, el segon es va centrar a presentar el nou grup del sabadellenc i també en tocar alguna de les seves cançons més icòniques com ‘Via Làctia‘. Una part més acústica en la que Vidal va oferir un tast del seu nou disc. Concretament cantant-ne una cançó, ‘Pols i cendres‘. A més a més, el cantant també va estar acompanyat pels seus amics Esteve Sabater i David Merino, amb qui va interpretar alguns temes.

Amb un Principal ple, Vidal va mostrar tot el seu talent fent gaudir al públic present. Uns seguidors, que molt probablement ja esperen amb candeletes el seu nou treball que arribarà al 2024. Disc que segons el mateix Vidal afirma” és el millor treball que he fet”.