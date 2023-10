Dolorosa derrota del Sabadell al temps afegit davant el Fuenlabrada (0-1)

Decepció total. El Sabadell, lluny de confirmar la línia ascendent, s’ha vist sorprès pel Fuenlabrada amb un gol en el temps afegit i torna a deixar molts dubtes, sobretot per una segona part nefasta, sense generar cap ocasió de gol. L’afició ha mostrat la seva disconformitat amb el tècnic Miki Lladó.

El retorn de Pablo Monroy i la titularitat de Carlos Beitia, formant el doble pivot amb Moyano, han propiciat la primera suplència de la temporada de David Astals, fins ara un dels intocables de Miki Lladó. Li ha costat una mica al Sabadell prendre el pols al partit. De fet, el Fuenlabrada ha dominat la possessió en els primers 10 minuts. Això sí, sense produir res. Ha estat un primer tram de moltes imprecisions per ambdós equips.

Un xut d’Antonio Moyano des de la frontal de l’àrea que Belman ha desviat a córner ha servit per despertar definitivament el conjunt arlequinat. De fet, en el llançament de cantonada, en una acció d’estratègia, Cristian Herrera ha engaltat una gran volea que un defensa ha rebutjat sota pals.

El Sabadell s’ha apoderat del control del joc i totes les accions ofensives passaven pels peus de Cristian. Només ha faltat una mica de precisió en els metres finals per fer més mal. Marcos Baselga, qui ha demanat penal per una agafada dins de l’àrea en un córner, ho ha provat amb un xut llunyà (minut 34) per sobre del travesser. També ha acabat així l’única rèplica visitant per part d’Álvaro Barbosa.

La millor oportunitat arlequinada ha arribat just abans del descans. I per partida triple! Marcos Baselga, tot sol, ha enviat la seva rematada al cos del porter i després, ni Moyano ni Manel han pogut aprofitar el rebuig. Ha estat l’última acció de la primera part, ni tan sols s’ha llançat el llançament de cantonada.

Sense resposta

A la represa, la primera gran ocasió ha sigut pels visitants, després d’una gran maniobra de Sergio Benito que ha servit en safata a Dani Nieto, qui ha perdonat enviant la pilota per sobre del travesser. Del possible 0-1 gairebé s’ha passat a l’1-0 en una internada de Juanmi Carrión, però la seva centrada no ha trobat el destinatari idoni. Un inici trepidant de la segona part.

El partit s’ha trencat amb el pas dels minuts. Ambdós equips han trobat més espais i la sensació és que podia passar qualsevol cosa. El Fuenlabrada ha mostrat més intenció ofensiva i ha exigit el millor nivell defensiu del conjunt arlequinat. El pal també s’ha aliat amb el Sabadell en una canonada de Diego Gómez. No ha trobat la fórmula per respondre i s’ha anat apagant tot i els canvis de Miki Lladó. Primer han entrat Astals i Gualda, però la tònica no ha canviat gaire.

La substitució de Marcos Baselga i Manel -que per primera vegada no ha marcat a casa-, ha deixat el Sabadell sense referència a dalt. Cristian Herrera i Vladys han acabat sent els homes més avançats, però no han tingut cap opció. L’afició s’ha desesperat en alguns moments amb les imprecisions i manca d’idees. I la culminació a la decepció ha arribat al temps afegit quan Diego Gómez, en la seva tercera ocasió, ha batut Ortolá amb una rematada de cap. La reacció ha estat de crits de ‘Miki, marxa ja!’ des de la graderia en un clima de nou enrarit. La segona part del Sabadell deixa més dubtes que mai i torna a la situació de màxima preocupació.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy (David Astals, m. 54), Pau Resta, Amelibia, Carrión, Toni Herrero, Moyano (Nando Garcia, m. 76), Beitia (Álex Gualda, m. 54), Manel (Fran Callejón, m. 76), Cristian Herrera i Marcos Baselga (Vladys, m. 68).

Fuenlabrada: Belman; Sotillos, David Alba, Manu Lama, Barbosa, Ale Galindo, Fer Ruiz, Alvaro Bravo (Cristóbal, m. 70), Sergio Benito (Buer, m. 92), Carlos Benítez (Diego Gómez, m. 58) i Dani Nieto (Juan Durán, m. 58).

Àrbitre: Jorge Tárraga Lájara (Comitè castellà-manxec). Grogues: Pablo Monroy; Álvaro Barbosa, David Alba, Dani Nieto.

Gol: 0-1, minut 91: Diego Gómez.

Incidències: 3.934 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO