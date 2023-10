Miki Lladó: “Els crits? És normal, això forma part de la meva feina”

El tècnic arlequinat Miki Lladó torna a estar en el centre de les crítiques d’una part de l’afició. Després del gol del Fuenlabrada s’han sentit crits a la graderia demanant la seva marxa. El club, de moment, no es planteja una decisió dràstica encara que s’ha produït una reunió de la cúpula del Consell, direcció esportiva i cos tècnic a l’Estadi per analitzar la situació. El partit de la setmana que ve al camp del Rayo Majadahonda, que ara mateix marca la zona de descens, podria ser decisiu pel futur del tècnic santcugatenc.

SITUACIÓ FINAL: “Els crits? És normal després de perdre a casa i forma part de la meva feina. S’han d’acceptar i respectar. Toca continuar, millorar i reforçar les coses bones que hem fet a la primera part que han estat bastants. Les crítiques són comprensibles i de ple dret també. M’ho prenc de manera natural. A vegades costa més i toca picar pedra per revertir la situació. Cal estar concentrat, fer bé la feina i a partir de demà aixecar l’ànim i fer entendre que això és una cursa de fons i és molt llarga”.

DUES PARTS: “Penso que a la primera part hem estat bé. A mi m’ha agradat l’equip. Hem tingut intensitat, hem competit els duels, ha circulat la pilota amb intenció i hem gaudit d’ocasions clares per marcar, sobretot la triple abans del descans. Era un partit molt difícil davant un rival que té bons jugadors. És cert que la segona part ha estat més dolenta, hem intentat abaixar l’altura de bloc perquè no ens fessin mal Dani Nieto ni Carlos Benítez. Tampoc hem aprofitat situacions de transició i el partit havia entrat en una tònica de mantenir la porteria a zero fins al final i sumar almenys un punt. En una acció molt desafortunada arriba el gol i marxes de buit amb les males sensacions de la segona part”.

SUPLÈNCIA D’ASTALS: “Teníem a Pablo en el carril dret i considerava que amb el plantejament del partit volíem sortir a atacar amb Carrión a la seva posició natural i el doble pivot Moyano–Beitia, qui ha fet un bon partit. Ha estat un tema de peces i rotacions. Podíem haver estat més fi amb els canvis i el que podien aportar… La confiança en tots és gran i una llàstima el resultat. Hem de fer una cura d’humilitat i corregir coses”.

CANVI DE MANEL OBLIGAT: “La substitució de Manel ha estat obligat perquè li pujava el bessó, no hi havia opció. Marcos era peça per peça amb Vladys. Necessitàvem cames per buscar la seva esquena, però no ha sortit bé. Potser també hem acusat una mica el desgast de la primera part, com ja va passar el dia de l’Osasuna Promesas a la segona meitat i vas a remolc”.

CLIMA ENRARIT I TENSIÓ: “Al final, estem fent tot el que podem. L’objectiu és donar les eines als jugadors per competir i continuar millorant. És cert que 4 derrotes en 7 jornades són bastants i a ningú li agrada. És moment de mirar-nos tots, fer pinya i anar endavant. És una competició molt igualada i és el que toca. Volem guanyar sempre, però em prenc la crítica amb naturalitat i el que passi a l’entorn”.

REACCIONAR A FORA: “Hem d’afrontar el següent partit al camp del Rayo Majadahonda amb l’únic objectiu de guanyar els tres punts. És una lliga molt llarga, volem anar cap amunt i intentar canviar les coses. És el futbol. La tranquil·litat gairebé no existeix en una categoria tan igualada. No forma part del dia a dia i ja són molts mesos així”.