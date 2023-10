Les obres per ampliar els Jutjats de Sabadell s’eleven fins els 23 milions d‘euros i s’allargaran fins el 2029. Així ho ha anunciat la consellera de Justícia, la castellarenca Gemma Ubasart, en una visita oficial a la seu de l’Eix Macià aquest dimecres. El Govern de la Generalitat descarta la construcció d’un nou equipament i opta per remodelar l’equipament existent.

La transformació i ampliació de l’equipament compta amb un pressupost de 23 milions d’euros fins al 2029. La partida, que s’ha ampliat respecte el projecte inicial (19 milions d’euros) s’han inclòs en les previsions de l’empresa Infraestructures de la Generalitat, encarregada d’executar les obres.

Justícia ja havia descartat construir un nou equipament pel seu cost elevat (50 milions d’euros) i pel termini de les obres (2031), segons els càlculs del Departament.

L’objectiu és descongestionar un dels jutjats amb més càrrega de feina de Catalunya i tot l’Estat, només per darrere de Barcelona: “El compromís del Govern amb els jutjats de Sabadell és clar: estem finalitzant els tràmits per ampliar espais. Tenim projecte i pressupost per donar resposta”, ha exposat la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que s’ha reunit amb representants de l’Ajuntament i del sector judicial. “El Govern de la Generalitat pensa en Sabadell, en la Catalunya sencera”, ha reivindicat.

Ubasart manté el compromís que va deixar la seva predecessora, la sabadellenca Lourdes Ciuró, i dotarà als jutjats de més espai i seguretat, com demanaven tots els agents implicats –Fiscalia i jutges, advocats, funcionaris de Justícia i l’Il•lustre Col•legi d’Advocacia de Sabadell, entre d’altres–. Un projecte que va avançar el Diari en el seu moment i que ara s’amplia.

Les claus: què preveu l’ampliació dels Jutjats?

El projecte d’ampliació preveu l’adquisició i reforma de més plantes de l’edifici de l’Eix Macià, juntament amb la reforma dels espais actuals. Els jutjats de Sabadell passarien de tenir 14.500 a 18.822 metres quadrats (+29%), amb dues plantes més i sis noves sales de vistes, una de les quals estarà destinada a macrocauses judicials. Hi haurà capacitat per encabir 34 jutjats en total. “Tot l’edifici ha d’acabar sent d’ús judicial en un futur”, ha avançat Ubasart.

També es recullen actuacions que demanava el sector, com la reforma dels 23 jutjats existents, l’adequació d’un espai per al Col·legi d’Advocacia, un Servei d’Orientació Jurídica i una sala d’espera. “Es dignificarà la seva feina i prestar un millor servei de justícia a la ciutadania”, asseguren fonts del Departament.

El jutjat de guàrdia, actualment minúscul, serà tres vegades més gran, amb 227 metres quadrats. La reforma també preveu canvis en matèria de seguretat i accessibilitat, una de les crítiques més repetides per part del sector judicial. Es reformarà el vestíbul i es dotarà d’un sistema de control i vigilància.

Un altre dels canvis rellevants té a veure amb els casos de violència masclista. Es crearà un doble circuit per evitar que les dones hagin de coincidir amb els agressors, i el conjunt del Jutjat de Violència contra la Dona passarà a tenir 180 metres quadrats. “Passarà a ser una de les prioritats del nou projecte de seu judicial”, asseguren des de Justícia.

La primera actuació que ja ha vist la llum serà la climatització definitiva de tot l’edifici, l’anomenada fase 0, amb un pressupost de més de 4,3 milions d’euros. L’interior de la seu de l’Eix Macià havia patit altes temperatures, prop dels 40 graus centígrads a l’estiu. Aquesta obra, cal afegir l’acondicionament de la nova planta de Fiscalia i la reorganització de la planta setena, que estaran culminades el tercer trimestre de 2024.