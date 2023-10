Saps on són els calçotets estesos que mai s’assequen?

Sigui l’estació de l’any que sigui, bufi el vent o caigui un sol de justícia, hi ha roba estesa a la ciutat que mai s’eixuga ni cau. És una pintada a diferents carrerons convertida en una icona: uns calçotets, unes calcetes o un drap de cuina que pengen, per exemple. Hem trobat qui hi ha darrere d’aquestes obres urbanes, que tenen significat. És un artista sabadellenc que es fa anomenar Fullet.

“És una firma que pinto a cases abandonades, tapiades o desocupades per donar vida a espais abandonats. La roba estesa és un llenguatge universal”, explica l’artista, que ha pintat “aquesta icona” arreu del món.

En podem trobar un al carrer Antoni. “Té moltes versions segons el lloc on sigui”. Per exemple, pinta la roba que porten els veïns del grafit, perquè quan el vegin se sorprenguin.

Fullet viu de l’art urbà. Una part dels seus ingressos provenen de la decoració de persianes, aparadors i interiors de comerços, així com de retolació de pissarres. També fa il·lustracions i grafits per a particulars. Fins i tot, n’hi han arribat a encarregar un per a una “reconquesta amorosa”.

Un altre símbol del l’art urbà sabadellenc són les vespes robòtiques de Werens pintades per la ciutat, sobretot, però també per murs d’arreu del món. Amb aquesta pintada, en què una càmera ocupa el cap de l’insecte, l’artista Ramon Puig vol alertar sobre la submissió de la societat a una vigilància constant.