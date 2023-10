Buscar pis de lloguer a Sabadell: “Per als joves, és molt complicat”

El preu del lloguer a Sabadell va tocar sostre el 2022, en la línia de Catalunya i el conjunt de l’Estat. Segons l’Incasòl, el cost mitjà mensual es va situar en 703,45 euros, tal com apunten les dades de les fiances dipositades en l’organisme. Respecte a l’any anterior, el preu dels contractes que es van signar va pujar un 5,4% de mitjana. Si aquesta fos la quota a pagar, l’any passat hauríem abonat 37,99 euros més, una pujada de tres euros mensuals.

Els preus dificulten l’accés a l’habitatge dels joves que es volen independitzar. Un procés que, en molts casos, ve condicionat per la butxaca i altres factors que frenen l’emancipació. “Vam mirar totes les pàgines de recerca de pisos. Vam anar a veure quatre opcions i vam tenir molts problemes. En un, en saber que no era per viure en parella, ens van dir que no. En un altre cas, ens van citar i, un cop a la porta, en saber que era per a compartir, es van negar fins i tot a ensenyar-lo”, detalla la Maria Sáez, de 26 anys, sobre com va afrontar l’experiència.

“Notes que no tens temps per prendre la decisió. Et posen al cap que van molt buscats i que el perdràs”, afegeix sobre els motius d’acceptar preus alts. Finalment, van trobar un pis al Centre. Des que hi van entrar, ara fa dos anys i mig, no els han apujat el lloguer, de 840 euros mensuals -despeses al marge-. La volatilitat és un altre dels aspectes que s’incopora a la convivència. Per l’immoble, que tres habitacions, ja hi han passat diversos inquilins com a companys de pis. Ara, han quedat la Maria i la Marina, que van ser les primeres llogateres i sempre s’hi han mantingut. La Maria, especifica, va obtenir l’ajuda del Bo Lloguer Jove durant el 2023 i el 2024, que són uns 250 euros al mes. “Alleugereix bastant la despesa”, admet.

“Són els preus que hi ha i, o t’adaptes, o algú altre el llogarà”

El Ricard i la Clara, de 27 anys, han entrat fa pocs dies a un nou pis de lloguer després d’haver compartit amb altres companys a Sabadell. “Teníem una opció d’un immoble familiar fora de la ciutat, però nosaltres volíem viure aquí”. Després d’un primer cop d’ull, es van adonar de la situació del mercat immobiliari. “Tot era bastant car, sobretot al Centre, Creu Alta i Gràcia. Som una parella i no volem un pis molt gran, però sí teníem alguns requisits que feien que els pisos no baixessin de 800 euros”. Finalment, van trobar-ne un, per 900 euros, amb una petita rebaixa posterior. “Saps que són molts diners, però veient els preus, no t’ho pots pensar massa. Són els preus que hi ha i, o t’adaptes, o algú altre el llogarà. És així”, es resigna.

En el cas de la Cristina, de 24 anys, fa vuit mesos que es va independitzar amb la seva parella. “Volíem anar a viure junts i teníem clar que seria al Centre o a la Creu Alta. Vam buscar durant més d’un mes perquè la majoria eren bastant cars i havíem de prioritzar la butxaca, conscients de la zona on buscàvem”, diu. Com la Maria, en un dels pisos que van anar a veure els van descartar perquè ella no tenia contracte indefinit en aquell moment, tot i que junts sumaven més de la meitat del lloguer. Al final, van trobar un pis molt petit tipus loft d’una habitació, que s’ajustava a les necessitats, sobretot econòmiques. “Paguem 750 euros, sense garatge, ni balcó…”, assenyala. “És una opció ajustada, però veient el mercat immobiliari, crec que ens hem acostumat a preus desorbitats”, sintetitza.

Sabadell forma part de la llista de 140 municipis seleccionats per la Generalitat de Catalunya per limitar el preu del lloguer aplicant la nova llei estatal d’habitatge. La ciutat compleix dos requisits de la llei per poder limitar el preu del lloguer que, segons la Generalitat, són: el cost mensual de llogar un habitatge és igual o superior al 30% de la renda familiar disponible i la diferència entre el creixement del preu del lloguer dels últims cinc anys i l’increment de l’IPC és igual o superior a 3 punts.