El preu del lloguer creix: l’oferta no respon a la demanda de Sabadell

El preu del lloguer va batre el seu rècord a Sabadell el 2022, en la línia del conjunt de l’Estat. Així, el cost mitjà mensual es va situar en 703,45 euros, segons les dades de les fiances dipositades a l’Incasòl. Respecte a l’any 2021, el preu dels contractes que es van signar va pujar un 5,4% de mitjana. Si aquesta fos la quota a pagar, l’any passat hauríem abonat 37,99 euros més, una pujada de tres euros mensuals. L’increment anual del lloguer a Sabadell és menor respecte a Terrassa (on és del 8,91%) i Badalona (10,63%), que tenen un nombre d’habitants similar a Sabadell. En comparació amb 10 anys enrere, el preu mitjà del lloguer a Sabadell s’ha incrementat un 31,95%, ja que aleshores era de 533,11 euros.

Paral·lelament, la signatura de contractes de lloguer va registrar xifres pràcticament idèntiques el 2022 (3.897) i el 2021 (3.873). El nombre de contractes signats l’any passat supera el del 2019, abans de la pandèmia de la Covid (2,55%) i és lleugerament superior al de deu anys enrere: 3.846 contractes signats el 2012 (1,33%).

Des del sector assenyalen dos principals motius de l’increment de preus: hi ha més demanda que oferta i falta una regulació clara. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, Miquel Àngel Vicente, assegura que una de les claus de l’increment de preus és que “detectem menys pisos en oferta, i això fa pressió en els preus”. Hi coincideix el gerent de la immobiliària Exes Sabadell Centre, Josep Marín, que explica que “ara hi comença a haver mancança d’habitatge de lloguer, i com més mercat hi hagi, millor”. En aquest sentit, la Cambra reclama que la limitació de les rendes sigui limitada en el temps perquè, si no, com afirma que està passant, es redueix el nombre de pisos disponibles per llogar i puja el preu dels que hi ha. “[Com a govern] Pots introduir una intervenció quirúrgica durant un temps, però no pot durar molt perquè sinó causa l’efecte contrari”, assegura el sabadellenc. Per això, des de la Cambra reclamen que els propietaris privats no paguin pel que denuncien que no ha fet l’administració pública: habitatge de lloguer social o protegit. Segons Vicente, “hi ha hagut molts anys de falta de promocions del sector públic, i això comporta que no hi ha pisos per satisfer les necessitats de persones que no poden pagar el preu de mercat”. Marín, per la seva part, apunta que “d’habitatge públic ja n’hi ha, però sempre serà poc per la demanda de població que hi ha”.

Pendents de la nova llei estatal de l’habitatge, des de la Cambra de la Propietat esperen que es determinin compensacions pels propietaris que afavoreixin posar pisos al mercat de lloguer. Mesures que proposen que vagin des de garanties de pagament a exempció d’impostos municipals o de la tributació per compensar la reducció d’ingressos que provoca la limitació dels preus. “Ajudarien a dinamitzar el lloguer”, comparteix Josep Marín, que afegeix a les propostes per millorar el mercat les ajudes per rehabilitar energèticament els habitatges, ja que Sabadell disposa d’un parc envellit amb una edat mitjana de 44 anys segons el Cadastre del 2021.

Pendents de l’euríbor

El sector immobiliari sabadellenc està pendent de l’evolució de l’euríbor per preveure com anirà aquest 2023. Marín, d’Exes, i Vicente, de la Cambra, comparteixen que aquest indicador encara podria pujar 0,5 punts, en dues pujades de 0,25 punts cadascuna, la qual cosa podria condicionar la decisió de compra o lloguer dels interessats en fer un pas en aquest sentit. Vicente també augura un any en què la tasca de mediació serà més necessària que mai, per la qual cosa la Cambra de la Propietat ofereix els seus serveis.