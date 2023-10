Més inversió per a promoure excavacions arqueològiques de Castellar Vell

Castellar Vell és un dels indrets més icònics de Castellar. L’espai s’ha convertit en un punt de trobada de molts ciutadans que aprofiten un entorn únic per passar una jornada a la natura.

En els últims dies, Junts per Castellar ha presentat una proposta per als pressupostos de l’any 2024 centrada en la recuperació dels treballs de les excavacions arqueològiques a l’emplaçament. La formació denuncia que l’any 2007 es van abandonar els treballs i no s’han continuat fent les excavacions a l’esplanada que es troba tant al davant com al voltant de l’edifici principal de l’església.

“Celebrem que amb la nostra iniciativa d’incorporar-ho als pressupostos, el PSC recuperi per primer cop en el seu govern els treballs de noves prospeccions”, va detallar el partit en un comunicat. La presentació pública dels pressupostos de la setmana passada va mostrar que “amb la nostra sol·licitud s’ha introduït una partida de 40.000 € per reprendre l’activitat d’investigació en aquestes excavacions”. Junts, però, aposta per mantenir els treballs en els pròxims anys, més enllà de la previsió dels comptes.