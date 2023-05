Castellar Vell, una visita obligada a l’entorn de la vila

Castellar Vell és un indret de visita obligada per a qualsevol castellarenc. També per a ciutadans de fora del municipi, que arriben a un entorn natural ric i ple d’elements únics. L’emplaçament esdevé anualment lloc de trobada d’entitats i grups que, al maig, es troben per celebrar una diada única. La cita arriba aquest cap de setmana, en la 43ª edició de l’Aplec, on es gaudeix de l’àrea d’esbarjo municipal.

A la zona s’hi pot trobar l’antiga església parroquial de Sant Esteve de Castellar, d’estil romànic i gòtic, construïda entre els segles XI i XVI. Estudis realitzats constaten l’existència d’un poblat altmedieval en aquest indret, documentat com a Puig Castellar. També s’hi ha trobat les sepultures d’una necròpolis de la mateixa època, que permetrà fer un estudi antropològic de les restes localitzades.

L’obra està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’indret el forma una esplanada envoltada per importants barrancades tallades per torrents: el de Sant Antoni a l’oest i el torrent de Miralles per la zona que limita amb el Castell de Castellar. La imatge en blanc i negre mostra l’església fa més de quatre dècades, abans de totes les intervencions de conservació. Al darrer quart del s. XX, es van iniciar les obres de consolidació i restauració de l’església, tal com la trobem avui dia.