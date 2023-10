L’aviació corporativa ja ha generat més volum de passatgers que durant el 2018

L’aviació corporativa continua guanyant pes a l’Aeroport de Sabadell. Durant aquest setembre, 535 passatgers van utilitzar l’aeròdrom sabadellenc, segons les darreres dades d’Aena. Per posar en context aquestes xifres, el nombre de persones que han fet estada a l’Aeroport de gener a setembre d’aquest 2023 (4.774) –un 5,8% més respecte del mateix període del passat 2022– és superior al total de persones que van fer servir l’aeroport de Sabadell, durant el passat 2018 (4.540).

Si la tendència es manté (dia d’avui la mitjana mensual de passatgers és de 535), l’aeròdrom sabadellenc podria batre el rècord històric de passatgers en un any natural, superant així les xifres del passat 2022, quan aleshores van passar per l’Aeroport 6.070 persones. Entre els factors que expliquen aquest creixement de l’aviació corporativa, la implantació de la normativa de principis del 2022, de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona – el Prat, ha beneficiat l’Aeroport de Sabadell.

D’altra banda, i pel que fa al moviment mensual d’aeronaus, durant el setembre es van registrar 4.072 operacions, una xifra un 4,9% superior a la del mateix mes de 2022. Des de principi d’any, l’Aeroport ha operat 36.319 vols, un 1,1% menys que els nou primers mesos de 2022.