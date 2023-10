La dona acollidora, la figura nua que dona la benvinguda a Castellar

La confusió arriba fruit del boca-orella. Més de dues dècades després de la seva arribada a Castellar del Vallès, encara hi ha vilatans que no la coneixen del tot. I això que molts la veuen cada dia de prop. La conversa entre tres castellarencs podria desencadenar-se així:

– Quedem a la dona collidora…

– No sé per què se li diu així, si no cull res!

– No, nois, és la ‘dona acollidora’, no collidora!

Més enllà de l’anècdota d’una conversa més habitual del que sembla, la majestuosa figura serveix per donar la benvinguda a tots els ciutadans que entren al municipi per la rotonda de la carretera de Sentmenat, a la part alta de la localitat vallesana. La figura és obra de l’escultora castellarenca M. Mar Hernández, també autora d’un altre emblema de Castellar com l’Estevet.

Està situada a l’entrada al nucli urbà per la carretera de Sentmenat (C-1415), i representa la figura d’una dona nua que dona la benvinguda a tots els que arriben al municipi per aquesta via de comunicació. L’escultura està instal·lada en un podi al mig d’una rotonda.

A més de ser una obra imponent, la dona acollidora ha presenciat a partir de la seva arribada el progrés de la vila. Des de les altures, observa l’expansió i la transformació d’un poble que quan va arribar, fa 24 anys, comptava amb poc més de 17.000 habitants i que avui, més de dues dècades després, ha crescut fins a les 25.000 persones.

De fet, la seva ubicació, a tocar de la urbanització dels Fruiters i altres punts a tocar de la ronda de Llevant, ha estat una de les zones amb major creixement en els darrers anys.