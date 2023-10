L’Astralpool CN Sabadell juga avui contra el subcampió d’Europa

L’Astralpool CN Sabadell disputa avui (19:45) la tercera jornada de la fase de grups de la LEN Champions masculina. Els de Quim Colet s’enfronten al gegant del seu grup, el Novi Beograd, en un duel d’alta exigència. Fins ara, els sabadellencs sumen quatre punts i es troben a la segona posició del grup, en zona de classificació a la següent ronda, després del triomf davant l’Steaua de Bucarest a l’anterior jornada de la màxima competició continental i la derrota als penals en l’estrena davant l’AN Brescia.

El seu rival d’avui ha guanyat els seus dos partits a la Champions amb comoditat: 19 a 7 davant l’Steaua i 8 a 13 contra el Brescia. Els serbis són els actuals subcampions d’Europa i tornen a estar en les quinieles com a grans candidats al títol amb un equip plagat d’estrelles com l’internacional espanyol, Álvaro Granados. Un partit d’alts vols en el qual el renovat equip de Quim Colet no renuncia a res i és que marxar de Belgrad amb algun punt sota el braç seria un gran cop sobre la taula.

L’Astralpool ja va viure el seu primer gran enfrontament de la temporada el passat dimecres, a la Supercopa d’Espanya. Els problemes en atac, especialment a les superioritats, van ser la gran llosa d’un equip que va demostrar que no està tan lluny del Barceloneta com es podria suposar pels canvis patits. Avui, una nova prova de nivell davant el gegant serbi. La defensa jugarà un paper fonamental per a buscar una missió complicada, però no impossible.

La Supercopa d’Europa ja té data i seu

D’altra banda, l’equip femení de l’Astralpool CN Sabadell ja coneix la data i el lloc per a la disputa de la Supercopa d’Europa. Com a vigents campiones de la Champions, les de David Palma s’enfrontaran a l’UVSE a Budapest el dimarts 7 de novembre. D’aquesta manera, les hongareses jugaran la competició com a locals després de guanyar l’Eurocup la temporada passada. Les sabadellenques volen reconquerir un títol que no viatja fins a les vitrines de Can Llong des del 2016. En la seva última participació, l’Astralpool va caure davant l’Orizzonte, el 2019.