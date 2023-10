L’Astralpool CN Sabadell cau davant el Barceloneta a la Supercopa d’Espanya

No ha pogut ser. L’Astralpool CN Sabadell ha caigut davant l’Atlètic Barceloneta (10-5) a la final de la Supercopa d’Espanya a la piscina de Sant Sebastià. Els problemes en atac dels sabadellencs han estat la principal llosa de l’equip. I és que l’inici ha estat especialment desesperant per als de Quim Colet tot i que han estat dominadors i a un bon nivell durant gran part, s’han topat amb un mur. L’Astralpool ha trobat en el porter local, Unai Aguirre, un autèntic malson amb fins a sis aturades als primers 8′ i que s’han anat multiplicant durant tot l’enfrontament (15 parades).

No han estat tan benèvols els atacants del Barceloneta malgrat la bona defensa sabadellenca i Roger Tahull i Felipe Perrone han tancat el primer parcial en els seus dos únics xuts. Niko Paul i Marc Larumbe han posat distància a l’inici del segon quart i, entremig, Javi Bustos ha obert el marcador sabadellenc sorprenent a la defensa local. Malgrat que Edu Lorrio ha aturat un penal, el seu homòleg, Aguirre, ha continuat la seva particular actuació aturant pràcticament tots els llançaments de l’Astralpool. Això ho ha aprofitat Martin Famera per ampliar el marcador i, abans del descans, Fran Valera ha reduït diferències de penal, però Ivan Zovic ha deixat el 6 a 2 a l’equador i un 0 de 8 en superioritats bastant representatiu dels problemes en atac del CNS.

La sentència, al final del tercer

Famera ha fet el seu segon gol i, després d’un temps mort de Quim Colet, Alberto Barroso ha aprofitat, per primer cop en el partit, una exclusió per retallar distàncies i, pocs instants després, Blai Mallarach ha tancat la tendència amb el segon gol amb home de més. Entremig, Alex Bustos ha anotat i Felipe Perrone ha gairebé sentenciat amb el 9 a 5 sobre la botzina. Els mariners han tancat el partit a un darrer període que ha estat molt travat. Un nou gol de Perrone ha estat suficient per a deixar el definitiu 10 a 5. La Supercopa se la queda el favorit, Atlètic Barceloneta, i l’Astralpool no pot signar el ‘doblet’ després del títol d’ahir a l’equip femení. Els de Quim Colet podran buscar la revenja en menys de dues setmanes a la final de la Copa Catalunya, el dia 25.