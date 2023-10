L’oficina del SAC del Despatx Lluch comença a atendre sense cita prèvia

L’oficina del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) del Despatx Lluch, al carrer de la Indústria, 10, ha començat a atendre sense cita prèvia, un canvi que permetrà que les persones que necessiten atenció i no tinguin marge per sol·licitar la cita prèvia es puguin adreçar directament al SAC. Així i tot, es recomana reservar cita sempre que sigui possible per evitar cues i esperes. “Treballem amb un sistema mixt, mantenir la cita prèvia i persones que vinguin amb tràmits d’urgència o sense cita prèvia”, ha exposat l’alcaldessa, Marta Farrés.

El SAC disposarà a partir d’ara de tres espais diferenciats. Un per donar resposta a les persones que hagin sol·licitat hora, un espai destinat als tràmits exprés i un altre per a la resta d’atencions que no tinguin cita prèvia. En el cas dels tràmits exprés, s’inclouen les gestions ràpides amb més demanda com el certificat d’empadronament individual i el certificat històric de residència. Aquesta prestació permetrà reduir les demandes de cita prèvia i que el termini per obtenir cita sigui més curt.

La ciutadania també podrà sol·licitar hora prèviament de forma telemàtica a Citaprevia.Sabadell.cat, trucant al 010 o de manera presencial en l’oficina del SAC. Segons les darreres dades municipals, s’atenen 280 persones cada dia al Despatx Lluch. El servei supera les 100.000 atencions presencials a l’any.