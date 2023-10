L’orina dels gossos a vegades es converteix en un maldecap per propietaris i veïns perquè embruta, fa mala olor i malmet el mobiliari urbà i les façanes o cantonades. Per posar-hi remei, des de fa temps, Sabadell compta amb una instal·lació singular que proposa una alternativa a la forma tradicional que tenen els gossos d’orinar.

Es tracta del recol·lector d’orina que hi ha a la plaça de Frederic Mompou, la del Gimnàs Municipal, al barri del Centre. Està ubicat just a l’entrada que hi ha pel carrer de la Indústria. Aquest instrument té una base on els gossos poden fer les seves necessitats fisiològiques i, a sota, té un dipòsit amb restes de poda que absorbeixen l’orina i eviten que faci mala olor. Alhora, això serveix per generar compost que s’utilitza en parcs i jardins de la ciutat i contribueix a mantenir l’espai net. A la part superior hi ha una petita paperera.

La neteja d’orins i recollida d’excrements de gossos és una de les obligacions que tenen els seus propietaris, sota la lupa amb la nova llei de Benestar Animal. Amb el nou reglament, els animals de companyia no podran estar sense supervisió més de tres dies consecutius; menys en el cas dels gossos, on el termini es redueix a un dia. Tampoc es podran vendre gats, gossos ni fures a les botigues d’animals i s’imposaran sancions més dures pel maltractament, entre altres mesures.

Amb la voluntat de millorar la neteja i recollida d’orins i excrements, l’Ajuntament de Sabadell ha repartit un miler de kits amb bosses de recollida i bidons d’aigua i es preveu instal·lar 11 carpes informatives.