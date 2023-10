Llibertat provisional per als membres detinguts del grup neonazi Combat 18

El jutjat d’instrucció 3 de Manresa ha deixat en llibertat provisional els 12 membres detinguts a Catalunya del grup neonazi Combat 18, dos d’ells a Sentmenat. Els arrestats han passat a disposició judicial aquest dijous. Segons el TSJC, la jutge ha pres aquesta decisió d’acord amb la fiscalia, que no ha sol·licitat l’ingrés a presó per a cap d’ells.

En concret, s’ha acordat que sis hagin de fer compareixences setmanals al jutjat i els altres sis hauran d’estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits.

La causa es va obrir l’abril del 2023 pels delictes de constitució, pertinença i direcció a organització criminal; contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques; tinença il·lícita d’armes i explosius; i contra la salut pública.

Els detinguts es relacionaven amb membres de Combat 18 d’altres països, tant d’Europa com de Sud-Amèrica. L’activitat principal del grup s’ha centrat en la realització de múltiples reunions organitzatives, captació continuada de militància, marxandatge per tasques de recaptació econòmica per finançar el grup, intent d’abastiment d’armes de foc, planificació de futures accions violentes contra persones i béns i activitat continuada de proselitisme ultradretà en forma de discursos d’odi per motius racistes, antisemites, LGTBI-fòbics, xenòfobs i ideològics, materialitzats a Internet, en grups de missatgeria instantània i en el pla físic.