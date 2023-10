Un Sabadell-Deportivo envoltat d’urgències i una gran expectació

Duel d’històrics en hores baixes. El retrobament de Sabadell i Deportivo, una dècada després, serà per primera vegada a la tercera categoria del futbol estatal. I ho faran aquest dissabte (19 hores) a la Nova Creu Alta envoltats d’urgències, màxima necessitat i una gran expectació. S’han venut més de 1.200 entrades en línia i les taquilles bulliran en les hores abans. S’espera una entrada superior a les 6.000 persones.

De fet, abans de començar la jornada ambdós ocupen zona de descens a Segona Federació, separats per un punt, una situació totalment inesperada, sobretot per part del conjunt gallec, etern candidat al retorn al futbol professional, amb el pressupost més alt de la Primera Federació. També l’equip arlequinat partia aquest any amb una dosi més alta d’ambició i el mal inici va suposar la destitució de Miki Lladó. Ara qui es juga el cap és l’entrenador del Depor, Imanol Idiákez, molt qüestionat després de sumar només una victòria (0-3 a Lugo) en vuit jornades.

Gerard Bofill, en la seva estrena com a màxim responsable a la banqueta de la Nova Creu Alta, vol insuflar optimisme al vestidor i l’afició malgrat el mal debut a Majadahonda. “Ningú esperava fer una roda de premsa prèvia en l’actual posició a la taula. És un més dels 30 partits que ens falten. El Deportivo té una gran plantilla, d’un nivell de superior categoria, però s’ha demostrat que en 90 minuts se’l pot guanyar. Continuo pensant que la igualtat és màxima i això va de detalls. A veure si aquesta vegada cauen del nostre cantó. Caldrà una màxima concentració”.

També té clar que “la confiança es guanya amb bons resultats i això és el que pretenem aconseguir el més aviat millor. Veig una total unitat al vestidor, els jugadors han de creure-hi i estic convençut que arribaran les victòries”. Tindrà les baixes de Pablo Monroy (sancionat) i Jon Ander Amelibia (lesionat) que afecten directament la línia defensiva. Bofill ha assegurat que “tenim suficient fons d’armari per substituir-los i això no condicionarà el nostre sistema”, sense descobrir noms ni plantejament. Tot apunta a la línia de cinc amb David Astals per banda dreta i la gran incògnita és saber qui acompanyarà Pau Resta a l’eix: podrien ser Toni Herrero i Ricard Pujol o donar l’alternativa a Antonio Sánchez.

En el Deportivo, són baixa segura Yeremay, Balenziaga, Barbero i Ximo Navarro per lesió i Pablo Martínez per sanció. Idiákez podria gairebé repetir l’onze del Toralín amb un únic canvi obligat i en el qual figurarien els tres exarlequinats: Ian Mackay -serà un retorn especial a la Nova Creu Alta-, Paris Adot i Jaime Sánchez. El duel serà dirigit pel col·legiat aragonès Armando Ramo Andrés, qui la temporada anterior va xiular el Sabadell-Eldense (1-3) i Intercity-Sabadell (1-1).

Gran entrada

L’expectació és màxima i s’espera una gran entrada a la Nova Creu Alta, superior als 6.000 espectadors si es compleixen les previsions. De moment, s’han venut més de 1.200 localitats en línia, amb gran majoria de simpatitzants gallecs -de Catalunya i Galícia- i les taquilles bulliran també en les hores prèvies. D’altra banda, també serà el partit amb més acreditacions per a mitjans de comunicació, molts dels quals procedents de terres gallegues.