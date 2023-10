Joan Monràs lamenta les traves administratives per fer l’Everesting Run Challenge a la Mola

Amb suspens i sorpresa. El sabadellenc Joan Monràs s’ha trobat amb un inesperat obstacle en la seva iniciativa de fer aquest divendres l’anomenada Everesting Run Challenge, és a dir establir un rècord completant d’una tirada els 8.848 metres del pic més alt del món. Per aconseguir-ho, pujarà( i baixarà) 21 vegades a la Mola, en el parc natural de Sant Llorenç del Munt.

A les últimes hores, però, ha rebut una trucada del tècnic responsable de Sant Llorenç “advertint-me que en cas de tirar endavant es presentarien les autoritats pertinents per denunciar-me”, segons explica el mateix Joan Monràs en un comunicat a través de les xarxes. El problema, explica al Diari de Sabadell el protagonista, és que “potser es pensaven que es tractava d’un esdeveniment multitudinari, amb la participació de molta gent al meu voltant. La veritat és que jo comptava el suport d’algunes persones i familiars, res més, i en cap cas volem muntar cap festa o acte massiu al parc. És una iniciativa a títol personal que pretén poder-me donar a conèixer dins del món de les curses de muntanya i obtenir un reconeixement a l’esforç i dedicació”.

Davant d’aquesta situació, Monràs ha agraït a la gent que volia compartir amb ell la gesta el seu suport i demana que no hi vagin. “Ho faré tot sol per evitar problemes”, subratlla. Això sí, lamenta que “les administracions catalanes no donin suport a una iniciativa com aquesta i no impulsi l’esport al medi natural, posant traves i dificultats innecessàries”. I acaba amb un missatge contundent: “la natura és de tots i el respecte al parc i els seus entorns està sota la responsabilitat de cadascú que el vulgui visitar”. Joan Monràs confia que podrà realitzar el seu repte, que durarà, si no surten contratemps físics, un total de 21 hores.