Joan Monràs aconsegueix el repte de l’Everesting Run Challenge a la Mola

Repte assolit. Més de 100 quilòmetres, 9.000 metres de desnivell i un total de 21 pujades (i baixades) a la Mola. El corredor sabadellenc Joan Monràs ha fet realitat l’Everesting Run Challenge aquest dissabte després de 19 hores i 30 minuts, completant d’una tirada els 8.848 metres d’altura del pic és alt del món.

Monràs ha acabat “molt cansat, però també mot satisfet. Ho he aconseguit en un temps inferior al previst i m’he trobat força bé durant el recorregut, mai he pensat a abandonar”, ha explicat al Diari de Sabadell només acabar, encara al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, enmig de les felicitacions de familiars i amics que li han donat suport.

Ha reconegut, això sí, haver passat uns moments difícils en el recorregut de nit, que ha durat unes 11 hores: “a mi sempre m’agrada córrer de nit, però s’ha produït un canvi sobtat de temperatura i he passat estones de molt de fred, sobretot quan bufava el vent. He hagut d’abrigar-me per poder continuar. La clau era tenir una màxima concentració per afrontar els trams més tècnics en les baixades”, ha subratllat.

Després de la seva meritòria participació en la mítica Ultra Trail Mont-Blanc, ara Joan Monràs ha demostrat la seva gran capacitat en aquesta mena de curses de muntanya a la Mola, un escenari que coneix a la perfecció. Ja estarà per sempre en el seu record i també en el registre de l’Everesting Run Challenge. La pròxima cita serà la Transgrancaria el mes de febrer.