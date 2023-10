Obituari de Sabadell del 21 d’octubre de 2023

Ciutat

Sabadell en Comú Podem proposa que “els veïns decideixin els pressupostos participatius”

Alejandra Sandoval, número dos de la formació, va demanar que els “pressupostos han de ser a nivell de districte” i que “no hi ha ningú millor que els veïns de cada barri per saber on i en què cal destinar els pressupostos”