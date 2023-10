El pizzaiolo viral, Eric Ayala, inaugura el seu restaurant a Sabadell

El jove pizzer Eric Ayala ha complert el seu somni. Obrir la seva pròpia pizzeria. Un local situat al carrer Mare de Déu de les Neus que començarà a funcionar a partir d’aquest dilluns. Durant mesos Ayala ha fet servir les seves xarxes socials, en les que acumula milers de seguidors-per mostrar les obres al restaurant. I, finalment, ha celebrat l’acte d’inauguració d’una manera innovadora.

Per fer-ho ha presentat un documental de 50 minuts al Cinema Imperial. Un acte que s’ha celebrat a la sala 1 i ha reunit a centenars de seguidors i amics del pizzaiolo de Sant Quirze. A l’audiovisual s’ha pogut conèixer la vida d’Ayala, les seves motivacions, el seu amor per la pizza i la promesa que li va fer al seu pare -de fet d’aquí sorgeix el nom del local ‘Il Fliglio di Emiliano’. Tot un recull, doncs, de dades per conèixer al pizzer. Perquè com ell mateix diu “actualment és essencial donar importància a la figura del pizzaiolo”.

A continuació, el públic s’ha desplaçat a la ubicació del nou local. Allà els esperava un petit obsequi. Ja que Ayala i el seu equip han preparat centenars de pizzes tant pels presents, com pels sabadellencs que s’han acostat al restaurant. Així doncs, durant tot el cap vespre el pizzaiolo s’ha dedicat al que més l’apassiona, fer pizzes. “Ara mateix no m’ho crec, estar aquí amb els meus mentors i que la gent ja conegui el projecte és una bogeria”, ha assegurat.