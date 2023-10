MAPA | Un projecte veïnal per treure cotxes del carrer de Covadonga

Vuit de cada deu cotxes que circulen pel carrer de Covadonga –que és el més llarg de Sabadell i ressegueix la trajectòria de la Gran Via– són vehicles de pas, que no es queden al barri. L’arquitecte urbanista Xavier Ludevid, excap de serveis urbanístics de l’Ajuntament de Sabadell, ha elaborat mà a mà amb veïns de la zona una nova proposta de mobilitat que han presentat al consistori per acabar amb la fumera, els clàxons i els embussos al carrer de Covadonga.

El projecte contempla, entre d’altres, trencar amb la continuïtat del carrer. És a dir: que no sigui un carrer de baixada que connecti el Taulí amb el tanatori, sinó que el carrer tingui diversos sentits, segons el tram. “No té sentit que els cotxes passin per Covadonga per estalviar-se la Gran Via”, apunta Ludevid.

Proposa una actuació que inclou el tram des de carretera de Caldes fins a Tres Creus, i els carrers del balcó del Ripoll d’aquest tram. “Hem d’eliminar dreceres perquè els carrers siguin dels veïns, i no dels cotxes”, diu, a proposta dels mateixos residents del barri.

Com? Canviant els sentits de circulació perquè no es pugui fer drecera i eliminar el doble sentit en alguns carrers propers per guanyar espai per aparcar o més vorera. Si bé des de la carretera de Caldes –a tocar de la Torre de l’Aigua– l’entrada al carrer de Covadonga seria la mateixa, els veïns es veurien obligats a sortir a la Gran Via pel carrer de Romeu o el carrer Quevedo. Tindrien una entrada i dues sortides.

El carrer de Covadonga invertiria el seu sentit actual fins a arribar a la intersecció del carrer de Ripoll, on es mantindria. La proposta també recull canvis de sentit de la circulació en els carrers adjacents per evitar acollir trànsit que vol evitar la Gran Via. Ludevid sosté que és una mesura ràpida i econòmica: “Un simple canvi de sentit evitarà el pas de cotxes de fora del barri i potenciarà la pacificació, reducció de contaminació, seguretat…”.

L’associació de veïns ha entregat el projecte a l’Ajuntament. Segons fonts municipals, el consistori treballa ara en una nova proposta consensuada amb els residents de Covadonga.