El Congrés de la Qualitat de l’Aire apunta a la mobilitat: “No volem moure vehicles, movem persones”

La 3a edició del Congrés de la Qualitat de l’Aire ha arrencat aquest dijous a Fira Sabadell amb un acte institucional que ha obert el debat amb conceptes com el medi ambient, la mobilitat, la sostenibilitat i la salut sobre la taula. Amb més de 430 inscrits, més d’una seixantena de ponents de diferents sectors plantejaran la necessitat d’abordar mesures per pal·liar els efectes de la contaminació en la ciutadania, en un moment clau en aquest camp per l’aplicació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) i altres polítiques que afecten directament la qualitat de l’aire.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Platges i Qualitat Acústica i de l’Aire a l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha donat el tret de sortida a la jornada inaugural per presentar algunes de les mesures que han convertit València en la capital verda europea 2024, una distinció que acredita les bones accions en aquest aspecte.

“S’ha de ser valent per prendre mesures dràstiques”

La ciutat ha experimentat en la darrera dècada una transformació en matèria de mobilitat, posant el vianant i ciutadà en el centre, per repensar el model vigent a inicis de segle XXI. Carrils pedalables, nous espais per a vianants, fomentar les zones per a les persones que van a peu han sigut algunes de les actuacions desenvolupades per avançar cap al model més verd. “Volíem que València caminés cap a una ciutat sostenible, amb més verd, més espais, més seguretat als carrers”, ha apuntat sobre les bases del camí recorregut. Una implementació que ha anat acompanyada de crítiques, davant les quals Grezzi ha demanat valentia política. “No volem moure vehicles, movem persones”, ha dit sobre la filosofia, que ha de desmuntar determinades posicions contràries al canvi. Com afecta la reducció de l’ús del cotxe? Perjudica l’economia? “Els estudis diuen que no”, ha dit, però “s’ha de ser valent per prendre mesures dràstiques” encara que generin controvèrsia.

L’acte institucional ha estat acompanyat pels discursos de benvinguda d’Eloi Cortés, 2n tinent d’alcaldessa i regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Sabadell; Janet Sanz, vicepresidenta d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’AMB; Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB i alcalde de Cerdanyola del Vallès; Andrés Medrano, vicepresident 4t i conseller de Transició Energètica del Consell Comarcal del Vallès Occidental; Mireia Boya, directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya; i Marc Serra, president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. Representants que han coincidit a assenyalar la necessitat de caminar de la mà per fer possible la transformació de les nostres ciutats.

“El món local ha de tenir pes”

Cortés ha reivindicat l’orgull de tornar a acollir el congrés a Sabadell, motor ara fa quatre anys de la primera edició. El regidor sabadellenc ha insistit que estem davant d’un repte majúscul “que va més enllà de fer partícip la ciutadania contra la crisi climàtica”. “Els hem de fer còmplices”, ha dit sobre la necessitat d’implicar tots els agents, també la societat. A més, ha remarcat que la transició ecològica ha de ser “justa”, demanant esforços ajustats a cada circumstància particular. En aquest sentit, ha posat en valor la veu del món local per tirar endavant les noves polítiques contra la crisi climàtica, com la ZBE. “S’ha d’escoltar i tenir en compte a l’hora d’aplicar mesures. S’ha de treballar per la justícia i la corresponsabilitat del món local”, ha reiterat.

“Les dades són alarmants”

Per la seva banda, Janet Sanz ha posat al centre de la qüestió la salut dels veïns a l’hora de fer qualsevol planificació urbana. Un dret que, ha lamentat, malauradament avui no està garantit pels evidents problemes de la qualitat de l’aire. “Tenim un problema greu”, ha advertit, evidenciant la manca de consciència general sobre el perjudici que suposa tenir indicadors sobre contaminació disparats. “Hi ha dades que ens han de posar en alerta: 400.000 morts prematures a tot el territori europeu; 200.000 nens i nenes amb problemes d’asma (750 a la ciutat de Barcelona)”. Són qüestions, ha defensat, que no es poden quedar sense efecte. “Hem de continuar sent exigents. Fa molts anys que ho arrosseguem. No podem ser autocomplaents, perquè les dades són alarmants”, ha apuntat, remarcant la urgència d’un compromís amb les ZBE, però també altres mesures: “no és suficient”, ha conclòs.

“Hem de ser exigents i atrevits”

Carles Cordón, de l’AMB, ha apuntat a exemples desenvolupats en els darrers anys a l’àrea com l’aposta per bicicletes, cotxes elèctrics -amb més electrolineres-, sistemes com el bici box, l’augment del transport públic (elèctric al 100% el 2030) o el motosharing metropolità per reivindicar la tasca supramunicipal. Cordón ha argumentat que les ZBE -pioner a zones de l’Àrea Metropolitana de Barcelona- han donat resultats tangibles. I ha afegit: “hem de ser exigents i atrevits per millorar la qualitat de l’aire i la qualitat de vida de la gent”, amb models tarifaris i de control de les emissions “el més extenses possibles, amb màxima col·laboració ciutadana”.

“Cal fer entendre els beneficis de la ZBE”

Andrés Medrano ha demanat que les bones intencions “baixin sobre el terreny” aprofitant les jornades de Fira Sabadell. “Ens ha d’importar dur a terme plans. Implementar mesures”, ha dit. El representant del Consell Comarcal del Vallès ha sostingut que hi ha “eines per tirar endavant els plans”, com els Fons Next Generation, que “s’han de posar al servei de la ciutadania”. Medrano aposta per evitar el paternalisme i la mirada vertical a l’hora de respondre a la crisi climàtica i fugir de la imposició. “La ZBE és necessària i cal fer pedagogia perquè tothom s’ho faci seu i entengui els beneficis d’aquestes pràctiques”, ha manifestat davant la implementació d’un sistema que ha de penetrar primer en la consciència de la gent.

“Un repte enorme”

Mireia Boya ha indicat que no estem en els nivells de qualitat de l’aire que marca l’OMS. El canvi de normativa europea farà que s’incrementin les zones a Catalunya que no compleixen els límits. “Això és una situació greu que ens enfronta a un repte enorme i l’esforç que hem de fer és exponencial”, ha dit, demanant polítiques “valentes”. I ha emfatitzat que només té una solució: treure cotxes dels carrers i les infraestructures i apostar pel transport públic com a única via per complir amb els nous valors, que s’ajustaran als de l’OMS. El repte de les administracions, ha declarat, és fer l’urbanisme pensant en la salut dels ciutadans. En aquesta línia, ha assenyalat que les ZBE són la millor eina per reduir les emissions, avisant: “no seria lògic que les regles fossin diferents en funció del territori per on transites”.

“La política no ha de qüestionar l’evidència científica”

Finalment, Marc Serra ha manifestat que cal treure de la trobada un compromís de les institucions amb l’evidència científica, que prova l’impacte de la contaminació en la salut de la ciutadania. A més, ha recordat que la contaminació és un fenomen multicausal, que obliga a la implicació de tots els actors. “Cal avançar cap a una mobilitat sostenible. Cal reduir dràsticament les emissions de ports i aeroports, fomentar el transport públic, construir més carrils bici i reduir dels vehicles privats”, ha apuntat. I, sobre les solucions, ha reclamat elevar a autoritat l’evidència científica i escoltar els experts abans d’aplicar mesures. “La política no ha de qüestionar l’evidència científica, sinó posar els recursos perquè es tirin endavant les propostes”, ha sentenciat.

Discrepàcies per la ZBE

En una roda de premsa posterior a la presentació del congrés, s’han tornat a evidenciar les diferències entre l’Ajuntament de Sabadell i el Govern de la Generalitat en l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions. En aquest sentit, aquesta setmana l’Arc Metropolità ha denunciat que la Generalitat ha treballat “d’esquena” als municipis, mentre els representants de l’Executiu català insisteixen que cal unificar els criteris i implementar una ZBE conjunta als territoris.