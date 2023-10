Els combustibles del futur es debaten a Sabadell

Quins han de ser els nous combustibles per al transport privat, el transport públic i el transport marítim? Aquest dijous, en el marc de la 3a edició del Congrés de l’Aire, s’ha debatut sobre el futur de la mobilitat, amb representants del Centre d’Innovació del Transport (CENIT), de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), del Clúster Bionergia Catalunya i de la Fundació Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya (IREC).

L’emergència climàtica obliga a una acceleració de la descarbonització, amb el clar i principal objectiu d’emetre zero emissions. I davant d’aquest repte, l’hidrogen verd, el biogas i l’elèctric són les alternatives que prenen força en un futur a curt i mitjà termini, si bé és cert que alguns d’ells, com l’hidrogen verd o el biometà encara tenen un llarg camí per arribar-se a consolidar: “L’horitzó més clar és l’electrificació; l’electricitat arriba a tot i arreu i s’hi pot accedir de tot arreu. Apostem per fer més robust allò que tenim, que no crear alguna cosa nova”; ha apuntat el cap de programa d’estalvi i eficiència energètica de l’ICAEN, Lluís Morer.

L’electrificació seria una bona opció per al transport públic i privat, però ara com ara, per al transport marítim encara té unes limitacions de les quals no s’han trobat solució: “Normalment, el transport marítim és de llarga distància, intercontinental, i necessita una elevada potència per fer avançar els vaixells, que cada vegada són més grans. El futur és el metanol i l’amoníac, però mentrestant, s’està duent a terme el projecte Nexigen per tal de reduir les emissions al moll, connectant a la xarxa elèctrica els vaixells i així poder aturar els sistemes auxiliars“, ha assegurat l’investigador del Cenit, Maurici Hervàs.

D’altra banda, Jordi Berengué, del Clúster Bionergia Catalunya, ha encoratjat als presents per una aposta clara i decidida pel biogàs, en explicar que “pot produir fins a 577 gigabits l’hora i a Catalunya tenim 68 plantes, mentre a Itàlia n’hi ha 2.000. El podem generar nosaltres. Cal potenciar el seu ús“.

Des de l’IREC, Lucile Bernadet ha apuntat que amb l’hidrògen es poden “emmagatzemar grans quantitats d’electricitat”, però que a dia d’avui a Espanya només es compta amb deu plantes d’hidrogen.