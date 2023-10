Signatura imminent dels convenis per als intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat

La consellera de Territori, Ester Capella, ha explicat divendres que és “previsible” que a principis de la setmana que ve la Generalitat i el govern espanyol puguin signar els convenis pels intercanviadors de FGC i Renfe a Sant Cugat del Vallès, en una firma que hauria d’incloure també la pacificació de l’N-II.

Es tracta de dues de les actuacions previstes en els protocols signats al juliol en l’encomana de gestió d’infraestructures i que formen part de l’acord de pressupostos a l’Estat entre ERC i el PSOE. A banda, la consellera confia que els convenis sobre l’N260 i la connexió entre l’AP-7 i l’AP-2 no tardin més de “deu o quinze dies” a signar-se i a partir d’aquí l’Estat faci les transferències dels fons necessaris per engegar el procés per iniciar els treballs.

Sense novetats per a la ronda Nord

L’acord entre els republicans i els socialistes incloïa la transferència de 914 milions d’euros perquè la Generalitat s’encarregués de l’execució d’aquestes infraestructures. Al juliol es van signar els protocols i des d’aleshores Territori va demanar celeritat al govern espanyol perquè es concretessin aviat els convenis. Per la seva banda, sobre el conveni de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar encara no hi ha novetats.

En la reunió del passat 13 de setembre entre la consellera Ester Capella, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a Madrid es va acordar, entre d’altres, accelerar aquests convenis d’encomana de gestió i tancar els textos abans d’un mes, és a dir, el 13 d’octubre com a màxim.

D’aquesta manera, s’acabaran signant més de dues setmanes després. “Amb l’Estat sempre anem tard, sempre hi ha alguna cosa a la carpeta que no acaba de funcionar”, ha afirmat la consellera.