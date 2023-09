La trobada Capella-Sánchez projecta els terminis per a les obres pendents al Vallès

La consellera de Territori, Ester Capella, i la ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es van reunir aquest dimecres a Madrid amb el futur de les infraestructures pendents a Catalunya en l’ordre del dia. Més enllà d’abordar les urgències en el servei de Rodalies, la trobada va servir per posar alguns terminis sobre la taula. Passos previs a l’execució d’obres com la de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa o altres que afecten la comarca.

914 milions per les encomanes de gestió

Un dels avenços després de la trobada va ser la concreció que, abans del desembre, Catalunya ja disposarà dels 914 milions d’euros associats a les encomanes de gestió per executar obres de millora al Vallès com les dels nous accessos a l’AP-7, i els dos intercanviadors ferroviaris entre la línia del Metro del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’R8 de Rodalies Renfe a Volpelleres i l’Hospital General. Els diners també s’han de destinar a altres millores com l’eix pirinenc, l’N-260; les obres de la pacificació de l’NII i els nous accessos de la C32 al Maresme i a l’AP-2.

Capella va exposar que s’han donat “un mes de termini per tenir els textos dels convenis tancats i que estiguin signats abans d’acabar l’any. En els convenis es detallaran totes les actuacions i, per tant, també la dotació pressupostària per dur-les a terme”.

La signatura de la ronda Nord, abans del 2024

Pel que fa al conveni per a la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar, proposada en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, i que va en un paquet a part, s’ha acordat també que el ministeri enviarà una proposta de conveni en el termini d’un mes per signar abans d’acabar l’any.

En l’aspecte econòmic, la consellera també va recordar que l’Estat ha de pagar aquest 2023 un deute pendent amb Catalunya de 200 milions d’euros en compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut. Amb aquest pagament, però, encara quedaran pendents 157 milions més, que caldrà consignar-los el 2024.